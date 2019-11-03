ماركيز بطلا للعالم في “موتو 2” بجائزة ماليزيا الكبرى

سيبانغ (ماليزيا) – حسم الإسباني أليكس ماركيز (كاليكس) الأحد لقب بطولة العالم للدراجات النارية لفئة موتو 2، بحلوله ثانيا خلف الجنوب إفريقي براد بايندر (كاي تي أم) الفائز في سباق جائزة ماليزيا الكبرى، المرحلة الثامنة عشرة ما قبل الأخيرة من بطولة 2019.

وانضم ماركيز (23 عاما) الذي أحرز لقبه الأول في الفئة الثانية والثاني إجمالا في منافسات الدراجات النارية (بعد فئة موتو 3 عام 2014)، الى شقيقه الأكبر مارك (26 عاما) الذي كان قد توّج مطلع تشرين الأول/أكتوبر بلقبه العالمي السادس في الفئة الأولى (موتو جي بي).

Ikuti Jejak sang Kakak, Alex Marquez Juarai Moto2 2019 https://t.co/pA5ipzHc0w — Inphokita (@inphokita) November 3, 2019

وحسم تتويج أليكس ماركيز على حلبة سيبانغ الماليزية، الفئات الثلاث لمنافسات الدراجات النارية لهذا الموسم، بعدما كان الإيطالي لورنتسو دالا بورتا قد حسم الأسبوع الماضي في أستراليا، اللقب العالمي للفئة الثالثة.

وحل ماركيز بفارق 0,758 ثانية فقط خلف بايندر في ماليزيا، متقدما على السويسري توماس لوثي (كاليكس).

وبذلك، عزز الإسباني صدارته للترتيب العام للبطولة، بفارق 28 نقطة عن بايندر الذي انتزع اليوم المركز الثاني من لوثي، مع تبقي مرحلة واحدة فقط في إسبانيا بعد أسبوعين، حيث ينال الفائز في السباق 25 نقطة.

وقال ماركيز بعد تتويجه: “هذا حلم يتحقق”، على مرأى من شقيقه مارك الذي كان يحتفل بالقفز والتشجيع على جانب الحلبة، لافتا: “لا أعرف حتى ما أقول لأنني متعب جدا”.

وشهد السباق الذي تألف من 18 لفة، تنافسا كبيرا بين ماركيز وبايندر، وتقدم الجنوب إفريقي في بداية السباق، لكن الإسباني تمكن من تجاوزه في وقت مبكر. وتنافس الدراجان على المركز الأول مرارا، قبل أن يتمكن بايندر من استعادته بمناورة جريئة عند أحد المنعطفات، شهدت احتكاكا طفيفا بين الدراجتين. (أ ف ب)