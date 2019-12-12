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ماركيسين يفوز مجددا بجائزة أفضل حارس مرمى بالبرتغال

منذ ساعة واحدة

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لشبونة – اختير الأرجنتيني أجوستين ماركيسين حارس مرمى بورتو منذ بداية الموسم، أفضل حارس بالدوري البرتغالي في شهر تشرين ثان (نوفمبر) الماضي ليواصل استحواذه على اللقب منذ انطلاق البطولة في آب (أغسطس) الماضي.

وحاز على جائزة أفضل مهاجم، البرازيلي كارلوس فينيسيوس لاعب بنفيكا الذي سجل تسعة اهداف في 13 جولة فضلا عن هدف في دوري أبطال أرووبا وثلاثة في كأس البرتغال.

ونال لقب افضل لاعب وسط بيتزي لاعب بنفيكا، بينما فاز زميله في الفريف روبن دياس بجائزة أفضل مدافع.
ويأتي منح هذه الجوائز بعد تصويت المدربين الـ18 في دوري الدرجة الأولى البرتغالي. (إفي)

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