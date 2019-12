ماركيسين يفوز مجددا بجائزة أفضل حارس مرمى بالبرتغال

لشبونة – اختير الأرجنتيني أجوستين ماركيسين حارس مرمى بورتو منذ بداية الموسم، أفضل حارس بالدوري البرتغالي في شهر تشرين ثان (نوفمبر) الماضي ليواصل استحواذه على اللقب منذ انطلاق البطولة في آب (أغسطس) الماضي.

Agustín Marchesín has played 12 league games this season keeping 8 clean sheets and only conceding 6 goals. Unbelievable stat ⚡️🔥 #FCPorto #LigaNOS pic.twitter.com/7oUiLX1H8U

— FC Porto Planet (@FCPortoPlanet) December 10, 2019