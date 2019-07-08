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ماركينيوس مهاجماً ميسي: عليه تقبّل الخسارة بدلاً من انتقاد التحكيم

المدافع البرازيلي يأسف لانتقادات "البرغوث" حول التحكيم

منذ 6 دقائق

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ريو دي جانيرو – اعتبر مدافع منتخب البرازيل ماركينيوس، عقب تتويج بلاده بلقب بطولة كوبا أميركا بالفوز 3-1 على بيرو، أنه “من المحبط” انتقاد الأرجنتيني ليونيل ميسي للتحكيم، معتبرا أن عليه تقبل الهزيمة.

وصرح ماركينيوس عقب النهائي الذي استضافه ملعب “ماراكانا” في ريو دي جانيرو: “من المحبط أن يدلي لاعب بهذه الجودة تلك التصريحات، مهاجم يشيد به الكل، الحكام أيضا منحوا الكثير لصالح برشلونة ومنتخب بلاده ولم يتحدث عن الفساد في التحكيم”.

وأضاف: “هو خسر وعليه أن يقبل ذلك، في المونديال خسرنا أمام بلجيكا رغم أننا قدمنا أداء جيدا، لكن بلجيكا دافعت وفازت، ينبغي أن نتذوق أيضا طعم الهزيمة”.

وأكد مدافع “السيليساو” أن البرازيل هو المنتخب الأجدر والأحق باللقب بكل وضوح، مختتماً حديثه بالقول: “ليس دائما الفريق الذي يقدم أداء جميلا يكون هو البطل، في كأس العالم تأهل إلى النهائي فريقان قدما عملا كبيرا (فرنسا وكرواتيا)، لكنهما لم يكونا صاحبي أفضل أداء كروي، اعتقد أن فوزنا أكثر من مستحق”. (إفي)

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