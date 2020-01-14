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ماركينيوس يُمدد عقده مع سان جيرمان حتى العام 2024

منذ 3 ساعات

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باريس – وقع الدولي البرازيلي ماركينيوس على عقد للبقاء موسمين إضافيين مع باريس سان جيرمان حتى حزيران (يونيو) 2024، بحسب ما أعلنه نادي العاصمة الاثنين.

وكان ماركينيوس (25 عاما) قد انضم للنادي الباريسي في العام 2013 وخاض معه 270 مباراة وسجل له 20 هدفا، كما حقق اللاعب 19 بطولة مع (بي اس جي) الذي لم يعلن في البيان عن تفاصيل بشأن تمديد العقد.

وأبدى الدولي البرازيلي ارتياحه لتمديد العقد في فريق “مميز للغاية” وصاحب طموح، مشيرا إلى أن أسرته تشعر بالارتياح في مدريد وانه يشعر بأنه “في منزله”، وقال: “لدي هنا كل ما أحتاج إليه”. (إفي)

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