ماريا كاري وبيلي إيليش تقودان حفلا خيريا خاصا بشأن فيروس كورونا

لوس انجليس – قال تلفزيون فوكس اليوم الأربعاء إن ماريا كاري وبيلي إيليش وتيم ماكجرو سيكونون من أهم الأسماء التي ستشارك في حفل خيري يوم الأحد، حيث سيعزفون الموسيقى من بيوتهم لجمع الأموال بهدف مكافحة فيروس كورونا.

والحفل الذي ستكون مدته ساعة واحدة سيقدمه إلتون جون وسيبث على محطتي فوكس وآي هارت الإذاعيتين. وسيكون هذا أول حفل على مستوى البلاد يستغل نفوذ المشاهير لمساعدة من تأثروا بسبب المرض.

وسيتضمن الحفل أيضا عروضا غنائية من أليشيا كيز وفريق باكستريت بويز وبيلي جو أرمسترونج مغني فريق جرين داي. وسيصور جميع الموسيقيين أنفسهم من منازلهم بهواتفهم المحمولة أو بمعدات أخرى.

ويهدف الحفل إلى توجيه تحية إلى العاملين في قطاع الصحة والذين يتصدرون خط المواجهة لمحاربة الوباء الذي استنزف المستشفيات. كما يشجع المشاهدين على التبرع لمنظمتين خيريتين هما ”فيدينج أمريكا“ و مؤسسة ”فيرست ريسبوندرز شيلدرن“.(رويترز)