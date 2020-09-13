ماريني يفوز بلقب “موتو 2” ويتصدر الترتيب العام

سان مارينو المدينة – عزز الإيطالي لوكا ماريني صدارة الترتيب العام بعد فوزه بلقب سباق جائزة سان مارينو الكبرى المرحلة السابعة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة “موتو 2” الأحد على حلبة ميزانو.

وتقدم ماريني في سباق اليوم على مواطنه وزميله في فريق “كاليكس” ماركو بيزيكي بفارق 0,779 ثانية فيما حل زميلهما الآخر ومواطنهما الايطالي اينيا باستيانيني ثالثا.

وانطلق ماريني (26 عاما) من المركز الأول عند خط الانطلاق مستفيدا من انسحاب الاسترالي ريمي غاردنر بعد تعرضه لحادث خلال جولة الإحماء ما تسبب في إصابته بكسور في القدم واليد.

وخاض ماريني وبيزيكي مبارزة طوال السباق وانضم اليهما باستيانيني في اللفات الأخيرة لكن ماريني سبقهما لتجاوز خط النهاية.

وقال ماريني “إنه انتصار كبير. ربما أفضل سباق لي. ساحتفل الليلة ولكن ليس مع الكثير من الناس” احتراما للقواعد الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.

ترتيب الخمسة الاوائل في جائزة سان مارينو الكبرى:

1- الايطالي لوكا ماريني (كاليكس) 40:41,774 دقيقة

2- الايطالي ماركو بيزيكي (كاليكس) بفارق 0,799 ثانية

3- الايطالي اينيا باستيانيني (كاليكس) بفارق 0,897 ث

4- الاسباني تشافي فيارج (كاليكس) بفارق 2,177 ث

5- الإسباني أغوستو فيرنانديز (كاليكس) 8,307

ترتيب بطولة العالم بعد الجولة السابعة:

1- الايطالي لوكا ماريني 112 نقطة

2- الايطالي اينيا باستيانيني 95

3- الايطالي ماركو بيزيكي 85

3- الاسباني خورخي مارتن 79

4- الياباني تيستويا ناغاشيما 68