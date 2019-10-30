“ماريوت” تدعو 5 طهاة عالميين لحدث “Feast of Five”

عمّان – انطلاقاً من إيمانها بأهمية دعم المجتمع المحلي ومساعدة المؤسسات الوطنية، قامت مجموعة ماريوت الدولية في الأردن بدعوة 5 من مشاهير الطهاة الأميركيين وذلك لدعم مرضى السرطان في حدث “Feast of Five” الخيري المخصص للعائلة يوم الجمعة 1 تشرين الثاني في حديقة فندق عمّان ماريوت.

وقد نظمت مجموعة ماريوت الدولية في الأردن حدث “Feast of Five” بالتعاون مع مشروع الطهاة الدبلوماسي، كمشروع خيري بالتعاون مع خمسة من فنادقها في الأردن؛ سانت ريجيس عمان، دبليو عمان، عمان ماريوت، فندق ومنتجع ماريوت البحر الميت وفندق شيراتون عمان النبيل.

وسيتيح هذا الحدث الفريد للزوار بالتمتع بألذ الأطباق المحلية المحضرة من خمسة مطابخ عالمية بالإضافة إلى الحلويات الشهية الفريدة من نوعها والتي سيعدها ببراعة كل من؛ أماندا فريتاج، داف جولدمان، مارك مورفي، ماري سو ميليكين وآرت سميث الذين حضروا خصيصاً للطبخ من أجل هدف نبيل، حيث سيتم التبرع بكافة العائدات لعلاج المرضى الأقل حظاً في مركز الملك حسين للسرطان.

وقد أعرب السيد فيليب بابادوبولوس، المدير العام لفنادق ماريوت الأردن قائلاً: “نحن متحمسون لهذا الحدث الخيري والذي سيستضيف للمرة الأولى في الأردن طهاة موهوبين بشهرة عالمية في آن واحد، ليشاركونا مهمتنا لدعم مركز الملك حسين للسرطان، بالإضافة إلى منح زوارنا وعائلاتهم تجربة طهي مميزة من مختلف المطابخ العالمية للاستمتاع بها.”