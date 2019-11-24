“ماريوت” تقيم حملة ركوب الدراجات الهوائية الثابتة

عمان- قام عدد من الفنادق التابعة لمجموعة ماريوت الدولية في الأردن بتنسيق حملة لركوب الدراجات الهوائية الثابتة على مدار 12 ساعة متواصلة، ليشاركوا باحتفالات الدورة الثانية عشرة من مبادرة “الطريق إلى التوعية” التي تقيمها ماريوت الدولية كل عام، وذهب ريع هذه الحملة لصالح مركز الحسين للسرطان.

انطلق هذا النشاط عند تمام الساعة العاشرة من صباح أول من أمس في بوليفارد العبدلي بنصب 4 دراجات هوائية تمثل كل من فندق شيراتون عمّان النبيل، ماريوت عمّان، فندق W عمّان وفندق سانت ريجيس عمّان، واستمر إلى الساعة العاشرة مساءً من اليوم نفسه. وتم تجهيز ركن خاص لهذه الحملة في البوليفارد، كما قامت الفنادق بالإعلان مسبقاً عن الحملة لدعوة نزلائها وشركائها للمشاركة، بالإضافة إلى تشجيع زوار البوليفارد في اليوم نفسه للتبرع والمشاركة في اللعب على الدراجات الهوائية؛ وهو ما حصل بالفعل؛ إذ شارك عدد كبير بالحملة وبقيت الدراجات مشغولة على مدار اليوم. وقام المشاركون بالتبرع بمبالغ مالية والتي ذهبت جميعها لدعم مركز الحسين للسرطان.

يذكر أن مبادرة “الطريق إلى التوعية” أسسها غيدو دو ويلد، مدير العمليات لدى ماريوت الدولية الشرق الأوسط، قبل اثني عشر عاماً، ويشارك فيها سنوياً موظفون عاملون في فنادق الشركة المنتشرة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحيث يخوضون تحدي ركوب الدراجات الهوائية لمسافة طويلة بهدف جمع التبرعات وتوعية المجتمع حيال الأطفال المحرومين في المجتمعات التي تتواجد فيها فنادق هذه المجموعة.