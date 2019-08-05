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ماريو بالوتيلي تحت مجهر الاندية البرازيليّة

منذ ساعتين

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روما – كشفت تقارير إخبارية، اليوم الاثنين، أن مستقبل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي قد يكون في البرازيل، بعدما أبدى نادي فلامنجو الرغبة في التعاقد معه.

وذكرت صحيفة (سكاي سبورتس) أن فلامنجو أجرى اتصالات مع اللاعب البالغ من العمر 28 عاما للتفاوض بخصوص ضمه، خاصة بعد انتهاء عقده مع مارسيليا الفرنسي.

ويرغب فلامنجو في مواصلة تدعيم صفوفه بعد التعاقد مؤخرا مع الظهير السابق لأتلتيكو مدريد، فيليبي لويس.

وأبرمت عدة أندية برازيلية صفقات مهمة بتعاقد بالميراس مع المهاجم لويز أدريانو وساو باولو مع المدافعين داني ألفيش لاعب برشلونة السابق وخوانفران توريس لاعب أتلتيكو مدريد السابق.

وكان بالوتيلي قد استهل مشواره في كرة القدم الاحترافية مع إنتر ميلان، ومنه إلى مانشستر سيتي وبعدها عاد إلى ميلان قبل اللعب مجددا في كرة القدم الإنجليزية بصفوف ليفربول، الذي رحل عنه في العام 2016 إلى نيس ومنه إلى مارسيليا في أوائل العام الحالي.

ويحتل فلامنجو الترتيب الثالث في جدول أندية الدوري البرازيلي لكرة القدم خلف سانتوس وبالميراس، كما يشارك في بطولة كأس ليبرتادوريس التي تأهل فيها للدور ربع النهائي. (إفي)

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