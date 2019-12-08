ماسكيرانو معلقا على انضمامه لإستوديانتس: هذا تحدٍ بالنسبة لي

بوينوس آيرس – قدم نادي إستوديانتس دي لا بلاتا، خافيير ماسكيرانو لاعبا جديدا بين صفوفه في فعالية أكد خلالها اللاعب أن وصوله للنادي وعودته إلى كرة القدم الأرجنتينية تمثل تحديا جديدا في مسيرته الطويلة، معربا عن أمله في أن يكون على مستوى القميص والمشجعين.

وأثناء تقديمه السبت، قال اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 35 عاما: “أود أن أشكر إستوديانتس ورئيسه ومدربه وكل من ساهموا في عودتي لكرة القدم الأرجنتينية، اليوم هو يوم خاص للغاية بالنسبة لي”.

وبعدما جاب منشآت النادي مع المدرب الأسطوري الذي يعد مرجعا للنادي، أليخاندرو سابيلا، قدم ماسكيرانو أول مؤتمر صحفي له كلاعب بين صفوف إستوديانتس.

Gracias por esta increíble bienvenida!!!

Feliz de unirme a esta hermosa familia 😍🇦🇹 @EdelpOficial pic.twitter.com/8c5OxbBjJh — Javier Mascherano (@Mascherano) December 8, 2019

وأبرز اللاعب – الذي كان برفقة لاعبين مخضرمين مثل ماريانو أندوخار وجاستون فيرنانديز إلى جانب رئيس النادي خوان سيباستيان فيرون والمدير الفني جابرييل ميليتو، أن: “التعرف على أشخاص لهم دور كبير في تاريخ هذا النادي ساعدني كثيرا على التأقلم. كل شيء سيكون أسهل بكثير”.

وخلال مسيرته، لعب ماسكيرانو لصالح كورينثيانز البرازيلي ووست هام وليفربول الإنجليزيين وبرشلونة الإسباني وأخيرا هيبي فورتشن الصيني.

وعقب المؤتمر الصحفي، تم تقديم اللاعب الأرجنتيني على ملعب خورخي لويس هيرشي أمام 15 ألف مشجع.(إفي)