 “ماسك” يؤمن تمويلاً جديداً لصفقة “تويتر” بـ 7.1 مليار دولار

قالت شركة تويتر في بيان اليوم الخميس، إن إيلون ماسك حصل على حوالي 7.1 مليار دولار من التزامات التمويل الجديدة لاستحواذه المقترح على الشركة بقيمة 44 مليار دولار.

تأتي الالتزامات في وقت يقوم الملياردير الأميركي بتجنيد رأس المال لتمويل واحدة من أكبر عمليات الاستحواذ في مجال التكنولوجيا حتى الآن.

ومن بين المستثمرين الذين وردت أسماؤهم في الملف: Binance وBrookfield وFidelity Management & Research وLawrence J. Ellison Revocable Trust وQatar Holding، بحسب وكالة “بلومبرغ”.

من ناحية أخرى، يُجري ماسك مناقشات مع مؤسس تويتر المشارك جاك دورسي بشأن المساهمة ببعض أسهمه في عملية الاستحواذ.

وقالت الشركة أيضًا إنه تم تخفيض قرض الهامش المعلن عنه سابقًا والمخصص للصفقة إلى مبلغ إجمالي قدره 6.25 مليار دولار من 12.5 مليار دولار.

توصل أغنى رجل في العالم إلى اتفاق في 25 أبريل للاستحواذ على تويتر، باستخدام خطة تمويل أثارت قلق بعض مستثمري تسلا.

وبالإضافة إلى تعهده بعشرات المليارات من الدولارات من أسهمه في تسلا لدعم قروض الهامش، تعهد ماسك بجمع ما قيمته 21 مليار دولار من الأسهم.

ولم يكن من الواضح كم سيبيع من حصته في تسلا من أجل هذا الهدف. وقد باع ماسك بالفعل أكثر من 8.5 مليار دولار من أسهم تسلا لتمويل الصفقة حتى الآن، وفقا لما جاء في موقع العربية نت.

وقد أفادت صحيفة “فاينانشال تايمز”، بأن ماسك يحتاج لجمع 21 مليار دولار لتمويل صفقة تويتر إضافة لقروض من بنوك.