ماسك يتجهز لـ”معركته” مع تويتر.. باع أسهماً من شركة تسلا بنحو 7 مليارات دولار

باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

إذ كتب على تويتر يقول إنه من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

كان ماسك، أغنى أثرياء العالم، قد قال في أبريل/نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم تسلا، وذلك بعد أن باع أسهماً بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك.

BREAKING: Elon Musk has filed a total of six Form 4s with the SEC tonight showing that he sold 7,924,107 $TSLA shares worth about $6.9 Billion. Weighted average price was $869.09. The sales took place on August 5th, 8th and 9th. pic.twitter.com/SueP2AYGNR — Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) August 10, 2022

إلا أن خبراء قانونيين أشاروا إلى أنه إذا خسر ماسك معركته مع تويتر وأُجبر على إتمام عملية الاستحواذ أو دفع غرامة قاسية، فمن المحتمل أن يضطر لبيع المزيد من أسهم تسلا.

وتخلى ماسك عن اتفاقه الذي توصل إليه في 25 أبريل/نيسان لشراء منصة التواصل الاجتماعي.

ويواجه الجانبان معركة قانونية مطولة قد تكلف ماسك مليارات الدولارات. ويتجه الجانبان إلى المحكمة في 17 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي أحدث عملية بيع للأسهم، باع ماسك نحو 7.92 مليون سهم بين الخامس والتاسع من أغسطس/آب، وفقاً لإفصاحات متعددة إلى الجهات التنظيمية. وهو يمتلك الآن 155.04 مليون سهم في تسلا.

وبذلك يرتفع إجمالي مبيعات ماسك من الأسهم إلى حوالي 32 مليار دولار خلال أقل من عام.

دعوى قضائية تلاحق إيلون ماسك

وكانت شركة “تويتر” قد قررت مقاضاة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، لإلزامه بـ”تنفيذ” صفقة شراء المنصّة، مما قد يكلفه مليار دولار رسوم فسخ الصفقة.

بريت تايلور، رئيس موقع تويتر، قال في تغريدة نشرتها وكالة الأنباء الفرنسية إنّ “مجلس إدارة تويتر ملتزم بإتمام الصفقة بالسعر والشروط المتّفق عليها مع ماسك”، مضيفاً: “نحن واثقون من أننا سننتصر”.

يأتي هذا بعد أن قال الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إنه ألغى اتفاقه البالغ قيمته 44 مليار دولار لشراء شركة تويتر.

وأضاف أن شركة التواصل الاجتماعي تقاعست عن تقديم معلومات حول الحسابات الوهمية على منصتها.

وقال محامو ماسك في إخطار للجهات التنظيمية، إن تويتر تقاعست أو رفضت الاستجابة لطلبات متعددة للحصول على معلومات حول حسابات وهمية أو غير مرغوب فيها على المنصة، وهو أمر أساسي لأداء عمل الشركة.

كان ماسك قد هدد بوقف الصفقة ما لم تقدم الشركة دليلاً على أن الحسابات الوهمية أقل من 5% من المستخدمين الذين يشاهدون الإعلانات على خدمة وسائل التواصل الاجتماعي.

حيث حاول ماسك، أغنى شخص في العالم وفقاً لمجلة فوربس، شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وكان يتحدث في منتدى قطر الاقتصادي الذي تنظمه “بلومبرغ”.

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