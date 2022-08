ماسك يتجهز لـ”معركته” مع تويتر.. باع أسهماً من شركة تسلا بنحو 7 مليارات دولار

باع الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أسهماً بقيمة 6.9 مليار دولار في شركة صناعة السيارات الكهربائية.

إذ كتب على تويتر يقول إنه من الضروري تجنب البيع الطارئ لأسهم تسلا وسط مواجهة قانونية مع شركة تويتر فيما يتعلق بصفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار.

كان ماسك، أغنى أثرياء العالم، قد قال في أبريل/نيسان إنه لا توجد خطط لديه لبيع المزيد من أسهم تسلا، وذلك بعد أن باع أسهماً بقيمة 8.5 مليار دولار في الشركة آنذاك.

BREAKING: Elon Musk has filed a total of six Form 4s with the SEC tonight showing that he sold 7,924,107 $TSLA shares worth about $6.9 Billion.

Weighted average price was $869.09.

The sales took place on August 5th, 8th and 9th. pic.twitter.com/SueP2AYGNR

— Sawyer Merritt 📈🚀 (@SawyerMerritt) August 10, 2022