“ماعين ونيبو” على موعد مع منافسات الرالي الوطني الثالث الجمعة

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات أسماء المشاركين في الرالي الوطني الثالث الذي ينطلق يوم الجمعة من نادي السيارات الملكي باتجاه “ماعين ونيبو”، وتبلغ المسافة الإجمالية للرالي 165.79 كلم، منها 53.30 كلم مراحل خاصة، ويقام الرالي على مسار حصوي .ومراحل الرالي هي: ماعين 1و2 ونيبو 1و2، ويقام الرالي بدعم من زين الأردن، ومن دون جمهور ، ويطبق فيه البروتوكول الصحي المتبع في جائحة كورونا.

وكان قد اقيم على ضمن منافسات رالي الأردن الدولي 2021 ، الراليان الوطنيان الأول والثاني وفاز في الرالي الأول شادي شعبان وملاحه عماد جمعة فيما فاز في الرالي الثاني خالد وملاحه يزن جمعة.

ووفق التعليمات التكميلية للرالي تم تحديد يوم الأربعاء موعدا لإجراء عملية الفحص الفني للسيارات المشاركة في الرالي، وسيتم ايضا اجراء التدقيق الإداري وذلك في موقف مركز التدريب في نادي السيارات الملكي، وسيتم يوم الخميس إصدار دليل مسار الرالي، واستكشاف المسار.

المنافسة على اللقب هاجس المتسابقين

يسعى السائقون للمنافسة على لقب الرالي الوطني الثالث لفئات RC2 ، A، B، 2، والمجموعات NR4 ، M2، NR4 ،T وحصد مزيد من النقاط في الترتيب العام في بطولة الأردن للراليات، ويشير الترتيب العام لبطولة الأردن للراليات بعد الجولة الثانية تفوق شادي شعبان برصيد 54 نقطة ، بفارق 15 نقطة عن صاحب المركز الثاني طارق الطاهر الأمر الذي سيكسبه ثقة كبيرة للتقدم في الترتيب العام، وفي عملية البحث عن مراكز الصدارة ، ستدور منافسة قوية بين الطاهر وإيهاب الشرفا الذي يحتل المركز الثالث، ويفصلهما في الترتيب العام نقطة واحدة فقط، وتباعا يفصل عاصم عارف الذي يحتل المركز الرابع برصيد 32 نقطة، وخالد جمعة صاحب المركز الخامس نقطتين.

وفي بطولة الأردن للملاحين بعد الجولة الثانية يسعى عماد جمعة الحفاظ على صدارته للترتيب العام، برصيد 54 نقطة، ويبلغ الفارق بينه وبين سامر عيسى 15 نقطة، في حين يبلغ الفارق بين عيسى ومصطفى جمعة الذي يحتل المركز الثالث نقطة واحدة ويبلغ الفارق بين جمعة وأحمد جانخوت صاحب المركز الرابع 6 نقاط ،ويبلغ الفارق بين جانخوت ويزن جمعة الذي يحتل المركز الخامس نقطتين.

المشاركون في الرالي

العُماني عبدالله الرواحي وملاحه عطا الحمود على متن سيارة سوبارو امبريزا، شادي شعبان وملاحه إبراهيم شعبان على متن سيارة ايفو 9، يوسف الأسمر وملاحه نبيل كيال على متن سيارة سوبارو إمبريزا، طارق الطاهر وملاحه سامر عيسى على متن سيارة إيفو 6، إيهاب الشرفا وملاحه يوسف جمعة على متن سيارة ايفو 9، خالد جمعة وملاحه شقيقه عماد جمعة على متن سيارة إيفو 8، سامي فليفل وملاحه محمد عطاري على متن سيارة إيفو 5، زياد مقداد و ملاحه أحمد الحريبات على متن سيارة إيفو 6، أمير ناصيف وملاحه موسى جهريان على متن ايفو 10، شاكر جويحان وملاحته نانسي المجالي على متن سيارة ايفو 6، عيسى أبو جاموس و ملاحه غسان الزوايده على متن سيارة ايفو 6 ، عاصم عارف وملاحه أحمد جانخوت على متن سيارة رينو كليو، الحسن الخطيب و ملاحه غيث قبطي على متن سيارة تويوتا لاند كروزر إف جي.