ماغي بو غصن تلغي متابعة سيرين عبد النور بعد تصريحات الأخيرة

تطور الخلاف بين الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور والممثلة اللبنانية ماغي بو غصن، بسبب شخصية “سحر” في مسلسل “للموت“.

حيث قالت سيرين إنها كانت من سيؤديه، لتُفاجأ بعدها بإسناد الدور للممثلة ماغي بو غصن.

سيرين عبد النور: دور ماغي بو غصن في “للموت” كان لي

وجديد القضية بين الممثلتين، هو ما لاحظه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت ماغي بو غصن بإلغاء متابعة سيرين عبد النور على “انستغرام”، وذلك بعد تصريح الأخيرة حول شخصية “سحر” في “للموت”.

إلا أن عدد من المتابعين أشاروا إلى أنهم كانوا يتمنون لو أن الخلاف لم يتطور إلى هذا الحد وحلت الأزمة بين الفنانتين بشكل سريع من دون تعظيم الأمور. -وكالات