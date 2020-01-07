ماغي يرغب بعرض محلي آخر بعد انتهاء رحلته مع “سلة” الجبيهة

أيمن أبو حجلة

عمان – يتمتع بهدوء لافت، تركيزه عال للغاية خلال المباريات، ودائما ما يقدم المطلوب منه.. لهذه الأسباب، يعتبر لاعب ارتكاز الجبيهة غريغوريشون ماغي، من أفضل اللاعبين الأجانب في دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة.

اللاعب الأميركي، كسب قلوب جماهير كرة السلة الأردنية، من خلال أداء مستقر، ساهم من خلاله في وصول الجبيهة إلى نصف النهائي، قبل أن تنتهي مغامرة الفريق الأزرق على يد الوحدات الذي هزم منافسه في 3 مباريات متتالية.

تواجد ماغي في صفوف الجبيهة إلى جانب النجم الدولي أحمد عبيد تحت السلة، ساعد المدرب يوسف أبو بكر، في استخراج الأفضل من قدرات تشكيلته الشابة الطموحة، فبرز كل من محمود عمر ومحمد خلف وعمار بسطامي منذ بداية الموسم، وباتوا من المرشحين للانضمام إلى صفوف المنتخب الوطني في الفترة المقبلة.

والآن ينتظر ماغي منافس الجبيهة في دور الترضية على المركز الثالث، قبل انتهاء مشواره في المسابقة، بانتظار ما سيحمله المستقبل القريب.

يلقب ماغي بـ”Slim” أي النحيف، فهول لاعب طويل القامة لكنه يملك جسدا نحيلا يستفيد منه في التحرك بمرونة تحت السلة، والأهم من ذلك، أنه لاعب خفيف الظل، يتمتع بعلاقة طيبة مع المنافس قبل الزميل.

نحن الأبطال

رغم شعوره بالاستياء بعد خروج الجبيهة من سباق اللقب، أبدى ماغي فخره بما حققه الجبيهة هذا الموسم، وقال في تصريحات لـ”الغد”: “رحلتي مع الجبيهة كانت رائعة، عرفت أن هذا كان الموسم الأول للجبيهة في الدوري الممتاز، والمضي قدما سيكون صعبا، لكني سعيد حقا لأنني والشبان الآخرين تمكنا من الوصول إلى أدوار البلاي أوف، وحتى وإن عجزنا عن تحقيق اللقب، فإننا الأبطال في نظري”.

وتحدث ماغي عما كان ينقص الجبيهة للوصول إلى النهائي قائلا: “الخبرة هي ما كانت تنقصنا كفريق، وهي ما أضرنا أمام الوحدات، خوض مباريات أمام فرق تحتوي على مجموعة من اللاعبين المخضرمين كان صعبا بالنسبة إلينا”.

وأشاد ماغي، بالمدرب يوسف أبو بكر الذي انتزع إعجاب المراقبين والمتابعين هذا الموسم “يوسف مدرب رائع، فعل ما بوسعه مع اللاعبين الشبان، لكن في المباريات الكبيرة، كان يصعب عليه الاعتماد على اللاعبين الشباب الذين تنقصهم الخبرة”.

من الأمور التي لفتت الانتباه في أداء الجبيهة هذا الموسم، الشراكة الناجحة بين ماغي وعبيد والتي أثنى عليها الأول بقوله: “أحب اللعب إلى جانب عبيد، إنه يجعل وظيفتي أسهل، إنه قوة كبيرة تحت السلة، أطلق عليه لقب القاطرة لأنه قوي ودائما ما يدهس المنافسين أمامه”.

ولم ينس ماغي أيضا، الإشادة بقدرات اللاعب الشاب محمود عمر الذي يشغل مركز الـ”سمول فوروورد”، وقال: “أقول دائما لعمر.. لديك فرصة لأن تصبح وجه كرة السلة الأردنية، لكن يجب أن تعمل كي تصبح لاعبا عظيما، لديه الإمكانيات لأن يصبح عظيما في كرة السلة، السماء حدود عمر في هذه اللعبة”.

عقلية الصبر

وأكد “سليم” أنه تعلم الكثير من تجربته على الملاعب الأردنية، وقال: “هذه التجربة علمتني الصبر، من أجل اللعب إلى جانب الكثير من اللاعبين الشبان فإنك تحتاج إلى الصبر، حملت هذه العقلية معي في كل مباراة، وأعتقد أنها ساعدتني”.

ولم يستبعد ماغي على الإطلاق إمكانية خوضه تجربة أخرى مع فريق أردني آخر، وقال: “بالطبع سألعب في الأردن مجددا، أنتظر فقط أن يقدم لي أحد عرضا، أريد التعاقد مع فريق قبل العودة إلى وطني، وآمل أن يقوم فريق ما بجعل ذلك ممكنا”.

شعر ماغي بالارتياح لوجوده في الأردن، وتأقلم كثيرا على الحياة فيها، مشيرا إلى وجود عوامل عديدة ساعدته على ذلك “أحب الأردن كثيرا، وهذا أحد الأسباب التي تجعلني أريد العودة إليها، أحب الحضارة هنا، والدتي مسلمة، ولذلك فإن التواجد هنا كان سهلا، أحتاج لتعلم العربية من أجل إجراء المحادثات مع الناس، الكل هنا لطيف معي ولم أتعرض لمشكلة واحدة، الكل يحب سليم! الطعام مدهش، أنا مناصر للطعام الصحي الشهي، والأردن لديه طعام جيد، أشعر وكأنني في وطني”.

كفة الوحدات الأرجح

وعن توقعاته لمن سيرفع كأس الدوري بنهاية الموسم، أجاب ماغي: “هذا سؤال صعب، لكني بصدق أتوقع أن يحرز الوحدات اللقب، سأشعر بالصدمة إذا لم يتحقق ذلك، الأهلي لديه طريقة لعب جيدة، وأعتقد أن سلسلة النهائي ستستمر حتى المباراة السابعة”.

وأبدى ماغي إعجابه بمجموعة من اللاعبين المميزين في الدوري “أنا معجب بأسلوب لعب (محمود) عابدين من الوحدات، إنه ممرر مدهش، بعد قيامه ببعض التمريرات أقول له.. أخي كيف لك أن ترى ذلك؟ فريدي (إبراهيم) من الأرثوذكسي صانع لعب حقيقي، أحب كيف يتصرف كقائد على أرض الملعب، موسى (العوضي) من الأهلي.. قدرته على تصويب الكرة رائعة، يستطيع التسجيل من مواقف السيارات!”.

ويعتقد ماغي أن المستقبل مبشر بالنسبة للمنتخب الوطني قائلا: “بوجود هؤلاء اللاعبين الثلاثة، لدى المنتخب الأردني فرصة حقيقية لأن يصبح أحد أهم المنتخبات في القارة الآسيوية، المنتخب الوطني لديه مدرب عظيم، ولهذا السبب فإن المستقبل سيكون مشرقا”.

وأكد ماغي أنه لم يتحدث إطلاقا مع مواطنه ومدرب المنتخب الوطني جوي ستايبينغ، رغم أنهما ينتميان للمدينة ذاتها، مضيفا أنه معتاد على زيارة المنطقة التي نشأ بها والمدرسة التي ارتادها.

وختم ماغي حديثه، بالكشف عن السر وراء الحركة الراقصة التي يقوم بها قبل تنفيذ الرميات الحرة، وقال: “إنها تسمى بـ”The Wiggle”، تساعد على إراحتي عندما أتواجد على خط الرميات الحرة، بدون القيام بهذه الحركة أشعر بالضغط، وعادة ما أهدر الرميات!

الجدير ذكره أن مسابقة دوري بنك الإسكان الممتاز لكرة السلة هذا الموسم، شهدت عودة اللاعب الأجنبي إلى الملاعب المحلية، بعد غياب، واستقدمت الفرق الستة لاعبين أجانب، بعذها من توقف في خطوته، وبعدها الآخر لم يصب النجاح المنتظر.

ويعد ماغي اللاعب الأكثر ثباتا في المستوى من بين أجانب الدوري حتى هذه اللحظة، إلى جانب نجم المنتخب اللبناني علي حيدر الذي يلعب في صفوف الوحدات، وهو الذي استقدمه الفريق الأخضر مؤخرا بعد تعرض لاعبه السنغالي ابراهيما توماس لإصابة منعته من استكمال المنافسات.

من ناحيته، يعتمد الأرثوذكسي على قدرات اللاعب الأميركي نيك ستوفر الذي يشغل المركز رقم (3)، وقدم اللاعب مجموعة من المباريات المميزة، لكن النزعة الفردية المبالغ فيها تعيب أداءه في كثير من الأحيان.

وكسب الكندي غراندي غلايز قلوب مشجعي الأهلي، لكن مستواه انخفض بشكل تدريجي في الآونة الأخيرة، علما بأنه حضر إلى الفريق كبديل للبوسني المصاب جوسيب ميكوليتش.

ولم يحقق الأميركي تشارليستون دوبز النجاح المتوقع منه مع الجزيرة، فيما فشل الصربي نيكولا ييفتيتش في حمل كفريوبا على كتفيه، رغم أن أرقامه الفردية لم تشوبها شائبة.