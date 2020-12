مافريكس يُلحق خسارة تاريخية بكليبرز والعلامة الكاملة لكافالييرز وبيسرز

لوس انجليس – ألحق دالاس مافريكس خسارة تاريخية بمضيفه لوس أنجليس كليبرز عندما تغلب عليه 124-73 الأحد حاسما الشوط الأول في صالحه بفارق 50 نقطة للمرة الأولى في تاريخ دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما حقق كل من كليفلاند كافالييرز وانديانا بيسرز فوزه الثالث تواليا.

في المباراة الاولى على ملعب “ستيبلز سنتر” في لوس أنجليس، تأثر كليبرز كثيرا بغياب نجمه كواهي لينارد بسبب إصابة في فكه تعرض لها الجمعة، بعد اصطدام غير مقصودة مع زميله الاسباني سيرج إيباكا وتمت معالجته على اثرها بثماني غرز.

واستسلم كليبرز بسرعة رهيبة امام اللعب السريع للضيوف الذين ضربوا بقوة منذ البداية، فحسموا الربعين الاول والثاني في صالحهم بفارق كبير 36-13 و41-14 لينهوا الشوط الاول بفارق 50 نقطة (77-27).

واستيقظ أصحاب الارض نسبيا في الربع الثالث بتسجيلهم 10 نقاط متتالية ووقفوا ندا امام ضيوفهم فكسبوه بفارق ثلاث نقاط فقط (30-27)، سرعان ما عوّضها مافريكس في الربع الاخير بكسبه بفارق 4 نقاط (20-16)، لينهي المباراة في صالحه بفارق 51 نقطة (127-73).

