ماكتوميناي يُمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى العام 2025

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط وسطه الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي حتى العام 2025 على الأقل.

وأفاد “الشياطين الحمر” في بيان ان إبن الـ23 عاما “وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

ونشأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية يونايتد، وتدرج في الفئات العمرية الى ان خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في العام 2017 ضد أرسنال.

وبحسب أرقام يونايتد، خاض الاسكتلندي 75 مباراة سجل خلالها ستة أهداف أبرزها الهدف البعيد المدى الذي سجله في مرمى الغريم مانشستر سيتي (2-0) ضمن الدوري المحلي في الثامن من آذار/مارس الماضي، قبل توقف المنافسات لفترة أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقل البيان عن اللاعب قوله: “أنا سعيد جدا لتوقيع هذا العقد وأداء دور في مستقبل هذا الفريق، يونايتد هو كل ما عرفته في حياتي، وآمل في ان يظهر شغفي بالنادي على أرض الملعب في كل مرة”.

وأكد اللاعب انه سيواصل “تقديم كل ما لدي من أجل هذا النادي كلما ارتديت هذا القميص” الأحمر.

ونوه المدرب النروجي أولي غونار سولسكاير بالأداء الذي يقدمه ماكتوميناي، معتبرا انه يمثل “عنصرا محوريا في خط وسطنا. يوفر التصميم، الصلابة والموهبة في اللعب، ونحن نعرف ان صفات سكوت ستكون ذات قيمة مهمة خلال الأعوام المقبلة”. (أ ف ب)