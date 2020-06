ماكتوميناي يُمدد تعاقده مع مانشستر يونايتد حتى العام 2025

لندن – أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لكرة القدم الثلاثاء، تجديد عقد لاعب خط وسطه الدولي الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي حتى العام 2025 على الأقل.

وأفاد “الشياطين الحمر” في بيان ان إبن الـ23 عاما “وقع عقدا جديدا سيبقيه في صفوف النادي حتى حزيران/يونيو 2025، مع خيار التمديد لعام إضافي”.

ونشأ ماكتوميناي في صفوف أكاديمية يونايتد، وتدرج في الفئات العمرية الى ان خاض مباراته الأولى مع الفريق الأول في العام 2017 ضد أرسنال.

✍️ @McTominay10 has committed his future to United! 🔴#MUFC

— Manchester United (@ManUtd) June 23, 2020