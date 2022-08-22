ماكدونالدز الأردن تعلن عن انطلاق دوري ماكدونالدز للناشئين

بالرياضة الأكثر شعبية وللشباب الأصغر سنّاً

تحت رعاية وزير الشباب “محمد سلامه” النابلسي؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية ماكدونالدز الأردن عن إطلاق مبادرة رياضية جديدة تستهدف الشباب الأصغر سنّاً من كلا الجنسين ضمن الفئة العمرية 6 وحتى 15 سنة، وتندرج تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الذي أطلقته السلسلة “سواعدنا نشمية”، في خطوة جديدة لشمول الأنشطة الرياضية للصغار لمسؤوليتها المجتمعية والتي تدمج بين مجالين أو أكثر في المبادرة الواحدة.

ويأتي “دوري ماكدونالدز للناشئين” لكرة القدم والذي يقام على ملاعب “6 يارد” في شارع المدينة المنورة وطريق المطار، بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والخاصة، من منطلق حرص ماكدونالدز الأردن على تحقيق طموحات الشباب الأصغر سنّاً والكشف عن المواهب الواعدة التي تحتاج لدعم الجهات المختصة لإبرازها، ورفد رياضة كرة القدم الأكثر شعبية بالعناصر الشابة والجديدة.

وبحسب القائمين على ماكدونالدز الأردن، فقد تم تقسيم الدوري إلى عدّة مراحل، منها التحضيرية التي تشتمل على فترة التسجيل، وتمتد ما بين 30 تموز وحتى 17 آب، وأخرى تتمثل في تجارب الأداء والتي تقرر أن تكون في موقعين مختلفين (19 آب بملاعب 6 يارد طريق المطار، و21، 22، 24 آب ضمن الموقع الثاني لـ 6 يارد شارع المدينة المنورة) وأخيراً مراحل لعب المجموعات بتاريخ 26 آب، وصولاً إلى النهائيات بتاريخ 27 آب.

وممّا جاء في خطاب ماكدونالدز الأردن حول الدوري: “يهدف دوري ماكدونالدز للناشئين إلى دعم المواهب الكروية الناشئة، ومنح الأطفال بمن فيهم الأقل حظاً فرصة أن يكونوا جزءاً من هذا الاحتفال الكروي، وحتى يكون المستقبل للمواهب الفذّة أكثر وضوحاً منذ المراحل الأولى. وهي رسالة تحملها شركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – وتندرج تحت مظلة برنامج المسؤولية المجتمعية الشامل الذي تتبنّاه “سواعدنا نشمية” وبكل تأكيد هو واجب أخلاقي وإنساني نسعد دوماً في أن نكون في طليعة القائمين عليه تجاه وطننا وأبنائه، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في اطّلاع القطاع الخاص بدوره والتركيز على دعم الشباب من الفئات العمرية المبكرة وحتى الأكبر سنّاً.”

يشار إلى أن عدد المشاركين في دوري ماكدونالدز للناشئين سيصل إلى حوالي 2000 مشترك من الشباب الأقل سنّاً ضمن العاصمة عمّان.