“ماكدونالدز الأردن” يفتح أبوابه للإفطارات الخيرية في شهر رمضان الكريم



عمان– انطلاقاً من روح العطاء والتي تتجدد مع شهر رمضان الكريم واحتفالاً بشهر الخير، أقامت ماكدونالدز الأردن منذ بداية الشهر الفضيل عددأ من الإفطارات الرمضانية لمجموعة من الجمعيات الخيرية في مختلف فروعها الممتدة في المملكة.

وفي كل مرة كان ماكدونالدز الأردن تفتح أبوابه ليستقبل هؤلاء الأطفال تكُن البسمة واضحة على محيّى الجميع، حيث يقضي الأطفال وقتاً ممتعاً ابتداءً من وجبات إفطار ماكدونالدز الشهية، بالإضافة إلى حماسهم باللعب والتقاط الصور مع شخصياتهم المفضلة من شخصيات ماكدونالدز الشهيرة، وقد كانت تُختتم كل زيارة بتقديم الهدايا للأطفال. وسيستمر ماكدونالدز الأردن، كعادته في كل عام، بإقامة هذه الإفطارات حتى نهاية الشهر الفضيل، حيث استقبل ماكدونالدز الأردن حتى اليوم الخامس عشر من شهر رمضان 3836 طفلا من 45 جمعية خيرية.

وقد علق السيد أحمد عرموش، رئيس هيئة المديرين لماكدونالدز الأردن عن سعادته باستضافة الأطفال قائلاً: “يسعدنا دائماً في ماكدونالدز الأردن الحفاظ على تقاليدنا بنشر السعادة على وجه الجميع، فشهر رمضان المبارك يعد أحد المناسبات التي تعطينا الفرصة للحث على العطاء وأن نكون عاملا في نشر ورسم البهجة على وجه الأطفال من خلال استضافتنا لهم في فروع ماكدونالدز الأردن العديدة”.