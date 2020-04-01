ماكدونالدز الاردن تتبرع بتعقيم جميع مدارس العقبة

العقبة– تعهدت شركة ماكدونالدز الأردن بتعقيم جميع المدارس الحكومية في العقبة وفقاً لمعايير الصحة العالمية.

ونفذ فريق ماكدونالدز الأردن حملة لتعقيم المدارس الحكومية في العقبة، بالشراكة مع الجهات المختصة ووفقاً لإرشادات وزارة الصحة باتخاذ جميع التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، حرصاً منها على صحة الطلاب عند عودتهم إلى مقاعدهم الدراسية بعد زوال أزمة كورونا.

وتأتي الحملة ضمن الجهود الرامية للشراكة ما بين القطاعات الحكومية والخاصة للمساهمة في تجاوز هذه الجائحة التي ألمّت بالعالم وببلدنا الحبيب الأردن، وتحقيقاً لرؤية ماكدونالدز الأردن في تطبيق مسؤوليتها المجتمعية. ويذكر أن ماكدونالدز الأردن تطبق معايير تعقيم خاصة بها في جميع الفروع والمرافق، وقد عملت على مضاعفة عدد عمليات التعقيم اليومية وتبنّت العديد من حملات التوعية العامة والداخلية لكادرها العامل حفاظاً على سلامتهم وسلامة الزبائن منذ بداية تفشي جائحة كورونا عالمياً حتى قبل وصولها إلى الأردن.

بترا