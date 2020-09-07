“ماكدونالدز” تدعم “لجنة المرأة للعام 2020”

عمان – تقدمت دائرة الجمارك الأردنية عبر كتاب رسمي بالشكر من شركه عرموش– ماكدونالدز الأردن – لدعمها لتنفيذ خطة لجنة المرأة للعام 2020، ضمن مناسبة أقيمت يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020.

وقد تضمن الدعم تقديم وجبات مجانية للأطفال الأيتام من المشمولين بالمبادرة، بالتنسيق مع دائرة الجمارك الأردنية. وبحسب ماكدونالدز الأردن؛ يأتي هذا الدعم في إطار الخطط العامة للسلسلة التي تتضمن الشراكة المجتمعية، وترجمة مسؤوليتها تجاه الأردنيين بدعم هكذا مبادرات، وتبني الدور الإنساني الذي لطالما كان له مكان أساسي في الأنشطة التي تنفذها على أرض الواقع.

يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن تخصص في كل عام خططا ومبادرات تستهدف العمل الوطني والإنساني، تقف من خلالها على مسؤوليتها المجتمعية التي ترى بأنها جزء لا يتجزأ من دورها في دعم الجهات الرسمية وغيرها في تحسين مستوى الخدمات والنهوض بالوطن.

يشار إلى أن ماكدونالدز الأردن هي شركة أردنية وتوظف شبابا أردنيين بنسبة 100 % تطبيقاً لرؤيتها العامة في خلق فرص عمل، وتخصيصها للشباب الأردني.

كما تحرص على تطبيق مجموعة من الوسائل والآليات الخاصة فيما يتعلق بالتعقيم ومراقبة إجراءات السلامة حفاظا على سلامة الزبائن وطاقم العمل وذلك على مدى مسيرتها العملية، وقد تضاعفت هذه الإجراءات وتم اتخاذ المزيد من التدابير الاحترازية منذ بدء جائحة كورونا.