“ماكدونالدز” تستكمل توزيع الوجبات بالتعاون مع “الخيرية الهاشمية”

عمان – تقديراً لجهود الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية في تطبيق الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره، وانطلاقاً من إيمانها بضرورة الوقوف صفاً واحداً للتصدي لهذه الجائحة ودورها في دعم الجهود الرسمية؛ أعلنت شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) عن استكمال حملة توزيع الوجبات التي تقيمها بالشراكة مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية التي خصصت “سيارة الخير”، وذلك بعد انتهاء حملة رمضان التي شملت توزيع وجبات الإفطار على أبنائنا من الأجهزة الأمنية والكوادر الطبية العاملة في الميدان بعدد من محافظات المملكة إلى جانب العاصمة عمان. وقد تم التنسيق المسبق مع الهيئة والجهات المعنية للتقدم بهذه الخطوة الوطنية التي تأتي في صميم المسؤولية المجتمعية التي تترجمها شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) من منظورها الخاص على أنها واجب إنساني ووطني في المقام الأول، وأنها تأتي مكملة للتبرعات المادية التي لبّت من خلالها المجموعة نداء الوطن بما جاوز 395 ألف دينار أردني، بجانب العديد من المبادرات الأخرى. وقد صرح السيد أحمد عرموش – رئيس هيئه المديرين أن شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) ومن خلال فريق إداري مختص، تعمل على تطبيق خطوات عملية عديدة ضمن خططها التنفيذية السنوية، تتضمن بنوداً خاصة بالمبادرات الإنسانية والوطنية والشراكة المجتمعية، إفادةً لأبناء الوطن من خلال استحداث العديد من الوظائف للشباب الأردني من كلا الجنسين، مع تخصيص عدد منها لذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تبرعات مادية وعينية على مستويات عدة. وخلال الجائحة التي يمر بها العالم والأردن، عملت شركة عرموش للاستثمارات السياحية (ماكدونالدز الأردن) على تأسيس غرفة عمليات خاصة تتابع من خلالها سير العمل وتطبيق تعليمات السلامة العامة وفقاً لإرشادات الجهات المختصة تماشياً مع كل جديد فيما يتعلق بتطورات الأوضاع على أرض الواقع.