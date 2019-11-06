“ماكدونالدز” توقع اتفاقية تدريب وتشغيل 550 شابا وفتاة



عمان – تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور “عمر الرزاز”، استضاف المركز الثقافي الملكي توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة العمل وشركة عرموش للاستثمارات السياحية – ماكدونالدز الأردن – تقتضي قيام الشركة بتدريب وتشغيل 550 شاباً وشابةً أردنيين، حيث وقع الاتفاقية عن وزارة العمل معالي السيد “نضال فيصل البطاينة” وزير العمل، و”أحمد عرموش” رئيس هيئة المديرين عن شركة عرموش للاستثمارات السياحية.

وأكد معالي “نضال فيصل البطاينة” وزير العمل على أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية التي تحث على الاهتمام بالشباب الأردني وتحمل جميع الأطراف مسؤولية مساعدتهم لتخفيف وطأة الأعباء الاقتصادية، وتوفير فرص عمل تضمن لهم العيش الكريم. وأضاف بأنها تندرج ضمن أولويات الحكومة التي وجّه جلالة الملك عبدالله الثاني لبلورتها في سبيل تحسين مستوى المعيشة للأردنيين، وضمن مشروع النهضة الوطني الذي يهدف إلى توجيه طاقات الشباب الأردنيين وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل.

من جهته، أكد “أحمد عرموش” بأن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الشركة وفهمها العام للمسؤولية المجتمعية، بهدف المساهمة في التخفيف والحد من ظاهرتي الفقر والبطالة عبر خلق فرص عمل مستدامة للشباب، تحقيقاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، وفي إطار الشراكة مع القطاع العام لتنفيذ التوجيهات الملكية السامية. وبعد الإعلان عن تأسيس أكاديمية ماكدونالدز للتدريب؛ أكد “عرموش” على التزام الشركة بدعم منتسبي برنامج خدمة وطن، خدمةً للشباب الأردني ولتطوير مهاراتهم من أجل مواجهة سوق العمل، بحيث يتم دعم المنتسبين خلال فترة التدريب براتب 250 ديناراً مع ميزات عمل مجزية (شمولهم بنظام الحوافز المعتمد لدى الشركة وتغطية الإصابة والحوادث حتى بعد انتهاء المدة المخصصة للتدريب) وذلك تحت مظلة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.

بدوره علق “رائد الزغل” المدير العام لماكدونالدز الأردن:”منذ تأسيسها العام 1996؛ عملت ماكدونالدز الأردن برأس مالها الأردني على بناء علاقة مميزة بالشركاء والزبائن، ومجتمعها المحلي الذي تفخر بكونها جزءاً من نسيجه الوطني. وتستكمل الشركة مشوارها بعد الاحتفال بعيدها الثالث والعشرون في السوق الأردني عبر استمرارها بتوفير التجربة الغنية للزبائن، وإطلاق المبادرات المختلفة التي تندرج تحت مسؤوليتها المجتمعية.”