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ماكرون: القوات الفرنسية باقية في سورية

منذ 2 ساعتين
الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون- (أرشيفية)

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عمان – أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استمرار القوات الفرنسية في سورية في عملياتها العسكرية، معربا عن أسفه لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من سورية.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ماكرون اليوم الأحد في العاصمة التشادية نجامينا؛ حيث كان يزور القوات الفرنسية المتواجدة هناك ضمن ما يعرف بقوة “برخان” لمكافحة المسلحين في منطقة الساحل الإفريقي.
وقال ماكرون حول الانسحاب الأمريكي: “الحليف يجب أن يكون محل ثقة ، وأشعر بالأسف الشديد للقرار المتخذ في سورية من قبل حلفائنا الأمريكيين”.
وأضاف منتقدا قرار ترامب: “أن نكون حلفاء -يعني- أن نحارب كتفا إلى كتف، وأن توافق على أن تحارب قواتك مع أخرى حليفة، وتأخذ المخاطرة معها”.
وفي السياق، شدد ماكرون على استمرار بلاده في “انخراطها في منطقة الشرق الأوسط”.
ولفت إلى أنّ باريس مدينة لقوات سورية الديمقراطية التي كانت شريكا لنا ، وحاربت مع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في سورية.(بترا)

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