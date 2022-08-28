ماكرون في الجزائر: آراء متباينة حول زيارة الرئيس الفرنسي لـ “ديسكو مغرب”

شغلت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في البلاد، خاصة وجهته غير التقليدية في مدينة وهران، إذ زار فيها محل “ديسكو مغرب” الشهير والذي يحمل مكانة خاصة في عالم الموسيقى والثقافة الجزائرية.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحث على بناء مستقبل مع الجزائر وتجاوز التاريخ “المؤلم”

وفي إحدى الصور يحمل ماكرون شريط تسجيل للشاب حسني، والذي كان أيقونة لموسيقى الراي في الثمانينات والتسعينات، قبل أن يتعرض للاغتيال على أيدي إسلاميين متشددين عام 1994.

ويعد محل ديسكو مغرب معقل موسيقى الراي الجزائرية الشعبية والتي يصفها البعض بالثورية، ولعب صاحبه بن حوى دورا مهما في إنتاج وترويج أهم نجوم موسيقى الراي في المنطقة.

وكان المحل مغلقا لسنوات قبل أن يعود إلى الأضواء مجددا بعد إصدار “دي جي سنيك”، وهو منتج موسيقي فرنسي من أصول جزائرية، أغنية تحمل اسم المحل.

وحققت الأغنية نجاحا واسعا بين الشباب الجزائري والمغاربي ولها أكثر من ثمانين مليون مشاهدة عبر يوتيوب. ويظهر محل ديسكو مغرب وصاحبه في المشهد الأول من الأغنية الشهيرة.

كما وجه الرئيس الفرنسي عبر حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة إلى “دي جي سنيك” يقول فيها: “أنا في محل تعرفه جيدا، نحن في وهران نحتفل بموسيقى الراي، أمس واليوم وغدا”.