العرب والعالمدولي

ماكرون للبريطانيين: غادرتم الاتحاد الأوروبي ولم تغادروا أوروبا

منذ 58 دقيقة
الرئيس الفرنسي ماكرون

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باريس- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة للبريطانيين بعد بريكست: أصدقائي البريطانيين الأعزاء، غادرتم الاتحاد الأوروبي لكنكم لم تغادروا أوروبا.
ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت عن خطاب لماكرون كتبه باللغة الانجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن بريكست يعتبر صفعة للأوروبيين. واضاف انه يعتزم زيارة لندن في حزيران المقبل وسيمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي. (بترا)

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