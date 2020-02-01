ماكرون للبريطانيين: غادرتم الاتحاد الأوروبي ولم تغادروا أوروبا

باريس- قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة للبريطانيين بعد بريكست: أصدقائي البريطانيين الأعزاء، غادرتم الاتحاد الأوروبي لكنكم لم تغادروا أوروبا.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية اليوم السبت عن خطاب لماكرون كتبه باللغة الانجليزية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن بريكست يعتبر صفعة للأوروبيين. واضاف انه يعتزم زيارة لندن في حزيران المقبل وسيمنحها وسام جوقة الشرف الفرنسي. (بترا)