ماكرون يبدي رغبة بلاده بالاستثمار والتعاون الاقتصادي في العراق

بغداد – قالت مصادر حكومية في العراق إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعلن عن استعداد بلاده لتقديم الدعم للعراق، وتنشيط الاستثمار وتطوير التعاون الاقتصادي.

وقال هذه المصادر في بيان اليوم السبت، إن الرئيس ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم بحث خلاله أطر العلاقات الثنائية بين البلدين سياسيا واقتصاديا وثقافيا. وأضاف أن ماكرون أبدى استعداد بلاده لدعم العراق والرغبة في توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين ورغبة الشركات الفرنسية بالاستثمار في العراق بمختلف القطاعات.

ورحب الكاظمي، من جانبه، بالرغبة الفرنسية في التعاون الاقتصادي، مرحبا بالشركات الفرنسية للاستثمار في بلاده.

–(بترا)