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ماكرون يقول لمعارضي زيادة الضريبة على الوقود “السترات الصفراء”: أنتم على حق

منذ 3 ساعات
السترات الصفراء
السترات الصفراء في فرنسا

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باريس – رد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الخميس على معارضي زيادة الضريبة على الوقود بالقول “أنتم على حق”، وذلك بعد أن جمع التماس ضد الضريبة توقيع 1,15 مليون شخص عبر الانترنت بعد الاحتجاجات العنيفة لحركة “السترات الصفراء“.

ووصف ماكرون الالتماس الذي يورد عدة طرق لمحاربة التلوث الناتج عن الوقود الأحفوري من دون الحاجة الى زيادة الضرائب بأنه “تشريع المواطنين”.

وكتب ماكرون متوجها الى المليون شخص وأكثر الذين وقعوا الالتماس على “تشاينج دوت أورغ” بالقول “سمعت رسالتكم، وأنا أجيب عليها بشكل مباشر، أنتم على حق”.

وذكّر ماكرون الموقعين بأن حكومته ألغت الضريبة، وأن لا زيادة في أسعار الوقود او الكهرباء خلال فصل الشتاء.

وفيما أكد ماكرون أن خفض استهلاك الوقود الأحفوري الذي يساهم بالتغير المناخي هو ضرورة، أضاف أنه “لا يجب ان لا نضع مشاكل نهاية العالم بشكل متعارض مع مشاكل نهاية الشهر”، في اشارة الى غضب حركة “السترات الصفراء” حول كلفة المعيشة في فرنسا وصعوبة تامين الاحتياجات كل شهر.

وبعد أسابيع من الاحتجاجات كل سبت في كل انحاء البلاد التي تخلل بعضها أعمال عنف، أعلن ماكرون مزيدا من التنازلات، من بينها زيادة 100 يورو لخمسة ملايين يتقاضون الأجور الدنيا وإلغاء ضريبة مقررة على رواتب المتقاعدين.

ومن المتوقع طرح هذه التنازلات في الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ للتصويت قبل عيد الميلاد. (أ ف ب)

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