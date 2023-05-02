ماكر لن يتردد في خداعك.. سمات الشخصية الميكافيلية وطرق التعامل معها

ربما لم تسمع عن “الشخصية الميكافيلية” من قبل، لكن لا بد أنك صادفتها كثيراً في حياتك، إذ يتميز أصحاب هذا النمط من الشخصيات بأنهم لا يمانعون خداع الآخرين والتلاعب بهم في سبيل تحقيق أهدافهم وغاياتهم الخاصة، وقد ينظرون إلى الآخرين على أنهم مجرد وسائل أو جسور للعبور إلى الجهة التي يبغونها، وغالباً لا يقيمون اعتباراً للعلاقات الإنسانية مع الآخرين.

من أين أتى مفهوم الشخصية الميكافيلية؟

تم تقديم مفهوم الميكافيلية لأول مرة خلال عصر النهضة من قبل نيكولو ميكافيلي، الدبلوماسي الإيطالي المعروف ومؤلف كتاب “الأمير”.

يفترض ميكافيلي في كتابه “الأمير” (Il Principe) أن الحكام المتوحشين في سعيهم للسلطة والمجد أكثر عرضة للبقاء والنجاح ونقل جيناتهم إلى الأجيال القادمة أكثر من أولئك الذين يتحلَّون بالصدق والأخلاق.

وبعد الشهرة التي حققها كتاب ميكافيللي، أصبحت الميكافيلية مصطلحاً لوصف سلوك الأشخاص الذين لا يتوانون عن فعل أي شيء مهما كان لتحقيق أهدافهم؛ وذلك لأن النتيجة النهائية تبرر الوسيلة من وجهة نظرهم، ومن وجهة نظر ميكافيللي أيضاً.

سمات الشخص الميكافيلي

قد يظهر على أصحاب الشخصية الميكافيلية السمات التالية:

التركيز فقط على أهدافهم واهتماماتهم.

إعطاء الأولوية للنجاح والقوة والمال والشهرة فوق كل شيء.

التلاعب بالآخرين أو استغلالهم لتحقيق مكاسب خاصة بهم.

عدم التردد في الخداع أو الكذب على الآخرين.

غالباً ما يكون الشخص الميكافيلي حلو اللسان ويستخدم الإطراء الكاذب لخداع الآخرين، ومن ثم فهم يتميزون بشخصية جذابة وساحرة.

الإيمان بأن النتيجة النهائية تبرر الوسيلة.

امتلاك رؤية ساخرة للطبيعة البشرية.

امتلاك موقف سلبي تجاه كل شيء.

اعتقادهم أنهم متفوقون على الآخرين.

عدم القدرة على التعاطف مع الآخرين.

صعوبة في الثقة بالآخرين.

الانفصال عن عواطفهم.

يكافحون من أجل التعرف على مشاعرهم والتعبير عنها.

الابتعاد عن التفاعلات الاجتماعية التي تتميز بالمودة والدفء.

تجنب الارتباط العاطفي بالآخرين.

القدرة على قراءة الأشخاص والمواقف الاجتماعية، واستخدام هذه البصيرة لصالحهم.

رغم أن أي شخص بأي عمر قد يكون لديه شخصية ميكافيلية، تُظهر الأبحاث أن سمات الشخصية الميكيافيلية تميل إلى أن تكون أكثر شيوعاً عند الرجال أكثر من النساء.

كيف يمكنك معرفة ما إذا كان شخص ما مكيافيلياً؟

إذا كنت تتساءل عما إذا كان شخص ما مكيافيلياً أم لا، فهناك اختبار يمكن استخدامه لتحديد ذلك، وهو اختبار Mach-IV.

إذ يستخدم مقياس يعرف باسم اختبار Mach-IV لتقييم ما إذا كان شخص ما لديه سمات شخصية ميكافيلية أم لا.

يحتوي الاختبار على قائمة من 20 عبارة، ويجب على المشاركين إعطاء كل عبارة ترتيباً من 1 (لا أوافق تماماً) إلى 7 (موافق تماماً).

تُظهر نصف العبارات في الاختبار مواقف ميكافيلية، مثل: “أفضل طريقة للتعامل مع الأشخاص هي إخبارهم بما يريدون سماعه”، أو “أي شخص يثق تماماً بأي شخص آخر سيواجه المشاكل”. وتنقل العبارات العشر الأخرى مواقف معادية للمكيافيلية، مثل: “يجب على المرء ألا يقدم على أمر ما إلا عندما يكون متأكداً من أنه صحيح أخلاقياً “.

نتائج الاختبار الممكنة

يتم تسجيل الاختبار من 100 نقطة. ويصنف الأشخاص على درجاتهم:

High Machs: الأشخاص الذين يسجلون أكثر من 60 نقطة في الاختبار يعتبرون ميكافيليين، لأنهم يُظهرون سمات الشخصية الميكافيلية.

Low Machs: الأشخاص الذين يسجلون أقل من 60 نقطة يعتبرون أقل ميكافيلية من غيرهم، لأنهم أكثر ثقة وتعاطفاً وإيجابية.

وقد يكون لدى الأشخاص الذين يحصلون على درجات منخفضة جداً في هذا الاختبار ميول خاضعة، بمعنى أن شخصياتهم قد تكون ضعيفة.

وإضافة إلى اختبار Mach-IV الذي يقيس درجات الميكافيلية عند البالغين، تم تطوير مقياس منفصل يُعرف باسم Kiddie Mach لتقييم الميكافيلية عند الأطفال، وفقاً لما ورد في موقع Very Well Mind.

الميكافيلية والثالوث المظلم

غالباً ما تسير الميكافيلية جنباً إلى جنب مع سمات الشخصية السلبية الأخرى، وتشكل ما يعرف بشخصية الثالوث المظلم في علم النفس.

ما الذي يصنع شخصية الثالوث المظلم؟

تتضمن شخصية الثالوث المظلم السمات التالية:

الميكافيلية: عندما يكون الشخص ماكراً ومتلاعباً ولا يتوانى عن فعل أي شيء لتحقيق أهدافه.

النرجسية: أن يكون الشخص متمحوراً حول الذات بشكل لا يصدَّق، ولديه شعور متضخم بأهمية الذات.

السيكوباتية: معاداة المجتمع والافتقار إلى التعاطف مع الآخرين.

يميل الأشخاص ذوو السمات الشخصية للثالوث المظلم إلى استغلال نقاط ضعف الآخرين وقد يؤذونهم جسدياً أو عاطفياً.

كيفية التعامل مع شخص لديه شخصية ميكافيلية:

هذه بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك في التأقلم مع الشخصية الميكافيلية في حياتك:

تعرَّف على السمات الميكيافيلية: قد يظهر الشخص على أنه واثق وساحر ويمنحك كثيراً من الثناء والإطراء. ومع ذلك، إذا رأيت أن هذا الشخص يمتلك سمات ميكافيلية في علاقاته مع الآخرين، فمن المهم أن تفهم أنه ربما يعاملك بالطريقة نفسها يوماً ما.

لا تسمح لسلوكهم بالتأثير على نظرتك لنفسك: سواء كان الميكافيلي صديقاً أو زميلاً أو شريكاً، فإن التفاعل مع شخصية ميكافيلية يمكن أن يجعلك تشعر بعدم الأمان أو الغضب أو خيبة الأمل أو الاستغلال. حاوِل تجنب أخذ سلوك الشخص على محمل شخصي. افهم أن سلوكهم انعكاس لشخصياتهم وليس لشخصيتك أنت.

إعطاء الأولوية للرعاية الذاتية: يهتم الأشخاص ذوو الميول الميكيافيلية بأنفسهم فقط ولا يهتمون باحتياجات الآخرين. مارِس التعاطف مع الذات والرعاية الذاتية؛ لضمان تلبية احتياجاتك الجسدية أو العاطفية أو المهنية.

قلِّل من تفاعلك معهم: إذا كنت تتعامل مع شخصية ميكافيلية، فحاوِل الحد من تفاعلك معها؛ من أجل حماية نفسك. بدلاً من محاولة التفوق على شخص ميكافيلي أو الانتقام منه بسبب سلوكه السيئ معك، من الأفضل تجاهله والابتعاد عنه. -وكالات