ماكسي وجاميرو يغيبان عن مواجهة ريال مدريد للإصابة

فالنسيا – يغيب مهاجما فريق فالنسيا كيفين جاميرو وماكسي جوميز عن مواجهة ريال مدريد يوم غد الأحد بسبب إصابتيهما، حسبما أعلنت مصادر من النادي.

ولم يشارك جوميز مع الفريق أمام أياكس أمستردام بدوري الأبطال يوم الثلاثاء الماضي، بينما اضطر جاميرو لمغادرة الملعب في الدقائق الأولى من شوط المباراة الثاني، وهو اللقاء الذي فاز به “الخفافيش” بهدف نظيف وتأهل للدور الثاني كأول مجموعته.

Kevin Gameiro y Maxi Gómez no estarán ante el Real Madrid https://t.co/l444laXD9W pic.twitter.com/wDuDwE5iBX — El Bernabéu (@elbernabeucom) December 14, 2019

كما لم يشارك في مران الجمعة -المران قبل الأخير للفريق قبل مواجهة الريال- كل من المدافعين جابرييل باوليستا ومختار ديابي، وسيحدد مران اليوم إمكانية لحاق اللاعبان بهذه المواجهة من عدمها، ومن المحتمل أن يظهر خلالها المدافع الأرجنتيني إيزيكيل غاراي، الذي غاب عن مواجهة الفريق الهولندي بسبب الإيقاف.

كما ينتظر المدرب ألبرت سيلاديس معرفة حالة كل من الفرنسي جيفري كوندوجبيا والروسي دينيس تشيريشيف اللذان يتعافيان من إصابتيهما، وإذا تم دخولهما لقائمة الفريق بالتأكيد لن يشاركا منذ البداية.

ويحتل فالنسيا المركز الثامن في الليغا، بينما يحتل الريال المركز الثاني خلف برشلونة المتصدر. (إفي)