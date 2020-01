ماكغريغور يتوج عودته الى الفنون المختلطة بفوز في 40 ثانية – فيديو

لوس انجليس – حقق الإيرلندي كونور ماكغريغور عودة مظفرة الى حلبة الفنون القتالية المختلطة السبت في مدينة لاس فيغاس، باسقاط منافسه الأميركي دونالد سيروني بالضربة الفنية القاضية بعد 40 ثانية فقط من البداية.

وكانت هذه المرة الأولى التي يعود فيها ماكغريغور (31 عاما) الى حلبة الفنون القتالية المختلطة ضمن بطولة “يو أف سي” (“بطولة القتال القصوى”) الأميركية التي تتخذ من لاس فيغاس مقرا لها، منذ خسارته أمام منافسه الروسي حبيب نورماغوميدوف في تشرين الأول/أكتوبر 2018.



وبدا ان الإيرلندي لم يفقد أيا من القدرات التي جعلت منه أحد أبرز الأسماء في الفنون القتالية المختلطة، وتمكن من سحق منافسه المكنى “كاوبوي” (راعي البقر) البالغ من العمر 36 عاما بضربات قوية قبل انقضاء الدقيقة الأولى من مواجهتهما في قاعة “تي موبايل أرينا”.

40 seconds was all it took as Conor McGregor decimated Donald Cerrone in his UFC return. 📽 #UFC246 pic.twitter.com/GBQR0b6itT