ماكميلان مدربا لأتلانتا هوكس

لوس انجليس – أعلن نادي أتلانتا هوكس، وصيف بطل المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، الإثنين تعيين مدربه المؤقت نايت ماكميلان مديرا فنيا رئيسيا، بعدما منحه عقدا طويلا الأمد تتويجا لجهوده مع الفريق في نهاية الموسم.

انضم ماكميلان إلى أتلانتا هوكس كمدرب مساعد في تشرين الثاني/نوفمبر 2020، واستلم مهام المدرب مؤقتا عقب إقالة لويد بيرس في آذار/مارس الماضي.

وقتها كان أتلانتا يعيش بداية صعبة للموسم بسجل 14 فوزًا مقابل 20 خسارة، قبل أن يصحّح ماكميلان المسار (27 فوزًا و11 خسارة خلال الفترة المتبقية من الموسم العادي، ثم 10 انتصارات مقابل 8 هزائم في الأدوار الإقصائية “البلاي أوف”).

قاد أتلانتا إلى الدور النهائي للمنطقة الشرقية (نصف نهائي الدوري)، بعدما أقصى أحد أبرز المرشحين للفوز باللقب نيويورك نيكس وفيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، قبل أن يخسر أمام ميلووكي باكس 2-4. -(أ ف ب)