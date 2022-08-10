مالاشينكو: وجدت دعما من “سلة” الأرثوذكسي.. ولن أتردد في تجربة “المنسف”

خالد العميري – تتطلع المحترفة الأوكرانية أوليسيا مالاشينكو، إلى ترك بصمتها مع فريق الأرثوذكسي للسيدات بكرة السلة خلال الموسم الحالي، مستفيدة من خبرة طويلة اكتسبتها خلال مسيرتها الاحترافية.

أوليسيا صاحبة الـ 31 ربيعا، يبلغ طولها (191 سم) وتجيد اللعب في مركزي السمول والباور فوروورد إلى جانب قدرتها على شغل مركز الارتكاز، وتقلدت شارة قيادة المنتخب الأوكراني إلى جانب حصولها على جائزة أفضل لاعبة “MVP”، كما سبق لها تمثيل فريق بديفيلينك الأوكراني، وجاءت لتعوض اللاعبة الأميركية سارة مغبيكي، التي ظهرت بمستوى متواضع دفع الجهاز الفني لـ “نسور عبدون” بقيادة اللبناني هاري سافايا للاستغناء عنها.

وتقول مالاشينكو في بداية حديثها الخاص لـ “الغد”: “لقد جئت إلى هنا من أجل مساعدة الفريق على تحقيق أهدافه بالتعاون مع اللاعبات كافة وبروح الفريق الواحد، كل شيء متعلق بالعمل والمتابعة لتحقيق الأهداف”، حيث يرنو الأرثوذكسي إلى التتويج باللقب السادس عشر في تاريخه والغائب عن خزائنه منذ العام 2016.

وأضافت: “ربما تكون هذه تجربتي الأولى في الملاعب العربية، ولا أعلم الكثير عن ثقافة البلد هنا، لكنني أحببت الأردن، ووجدت دعما كبيرا من إدارة النادي واللاعبات والجهاز الفني، وأنا أقدر حقا هذا الشيء”.

واستطردت: “وجدت دعما من العرب، لكوني قادمة من بلد تعاني من ويلات الحرب مع روسيا”، متمنية أن يعم السلام أرجاء العالم كافة وأن تعود الحياة إلى طبيعتها في أوكرانيا.

وحول المواهب التي جذبت انتباهها في بطولة دوري السيدات حتى الآن، تقول: “لقد خضت مباراتين مع الفريق حتى الآن، لكن هناك اللاعبة ذكرى شحادة من الأرثوذكسي التي تمتلك مستقبلا كبيرا في اللعبة، وأيضا عدد من لاعبات منتخب الناشئات دون 18 عاما”.

وحول تناولها الطبق التقليدي، المنسف الأردني، تشير: “لم أتناوله حتى الآن، لكنني سأطلب من زميلاتي في الفريق أن يقمن بمساعدتني على تناوله ضمن دعوة تغلفها الأجواء العائلية”.

ووجهت مالاشينكو رسالة إلى اللاعبات الأردنيات لمواصلة العمل بجد، لافتة: “يجب أن تعمل اللاعبة على تطوير مستواها وأن تمتلك طاقة إيجابية وعقلية وجسدية، وبدون مواصلة التدريبات لن تحصل على أي شيء في هذه الرياضة الممتعة”.

وخاضت مالاشينكو مباراتين مع النادي الأرثوذكسي أمام شباب الفحيص ومنتخب الناشئات، وسجلت 62 نقطة بمعدل 31 نقطة في المباراة الواحدة، كما قامت بإجمالي 21 متابعة بمعدل 10.5 متابعة لكل مباراة، و3 تمريرات حاسمة بمعدل 1.5 تمريرة، وسرقتين للكرة بمعدل سرقة واحدة في المباراة، وبلوك شوت بمعدل 0.5، مع ارتكابها 6 تيرن أوفر بمعدل 3 تيرن أوفر في المباراة الواحدة، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي فعاليتها 68 وبمعدل 34 في المباراة الواحدة.