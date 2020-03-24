مالديني: أشكر كل من اهتم بحالتي الصحية.. نحن على ما يرام

مدن – أكد باولو مالديني لاعب ميلان السابق وأحد أفضل المواهب التي قدمتها كرة القدم الإيطالية أنه ونجله دانييل بخير، في محاولة لطمأنة الجمهور بعد أن أظهرت الفحوصات قبل أيام إصابته بفيروس كوفيد-19.

وقال مالديني: “أود أن أشكر كل من اهتم، عن طريق الشبكات الاجتماعية أو الرسائل، بحالتنا الصحية. نحن على ما يرام، سنتخلص من هذا الفيروس الأسبوع المقبل. شكرا لتضامنكم، لطالما أظهرتم هذه الروح”، في مقطع فيديو عبر حساباته الاجتماعية.

وخضع أحد أساطير خط الدفاع في العالم كله وكرة القدم الإيطالية والروسونيري، الجمعة لفحوصات أظهرت إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكذلك نجله دانييل الذي يلعب في ناشئي الميلان، بعد اتصالهما مع حالة إيجابية.

يذكر أن باولو مالديني (51 عاما) حقق جميع الألقاب مع أبناء الشمال الإيطالي، رغم أنه عجز عن حصد أي شيء مع منتخب إيطاليا باستثناء الوصول لوصافة بطل العالم في مونديال 1994، ووصيف بطل أمم أوروبا عام 2000.