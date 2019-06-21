مالديني يعود لميلان متفائلا عقب اجتماعه مع ريال مدريد

روما – عاد باولو مالديني، مدير التطوير الرياضي الاستراتيجي بنادي ميلان، للمدينة الإيطالية الجمعة “متفائلا” عقب اجتماعه خلال الأيام الأخيرة مع إدارة ريال مدريد لإبداء اهتمام “الروسونيري” بضم بعض اللاعبين من القلعة البيضاء.

وفي تصريحات مع قناة (سكاي سبورت) بمطار ميلان، قال اللاعب الإيطالي السابق إن “الرحلة سارت بشكل جيد. نأتي بأنباء جيدة لـ(المدير الفني، ماركو) جيامباولو، نشعر بالتفاؤل من أجل ميلان الحالي”.

وسافر مالديني لمدريد مع الكرواتي زفونيمير بوبان الذي عين مؤخرا مديرا لكرة القدم بالنادي الإيطالي، للاجتماع مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز والمدير العام المدريدي خوسيه آنخل سانشيز.

وأبدى الفريق الإيطالي الذي انهى الموسم الماضي في المركز الخامس وخارج النسخة المقبلة من دوري الأبطال الأوروبي، اهتمامه بضم عدد من لاعبي الملكي الذين لا يدخلون ضمن حسابات مدرب الريال، الفرنسي زين الدين زيدان للموسم القادم.

ووفقا لما ذكرته وسائل إعلام إيطالية، يبرز من بين هؤلاء داني سيبايوس وبورخا مايورال. – (إفي)