ما الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية.. وكيف تحمي نفسك في حال وقوعهما؟

الغد– بعد الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وسوريا فجر اليوم بقوة 7.8 درجة، وشعر به عدد من الدول العربية ومنها الأردن فإنه من المهم التيقظ وأخذ الاحتياطات، خاصة أنه قد يحدث دون سابق إنذار خاصة أنه من المتوقع أن تحصل هزات ارتدادية.

ما الفرق بين الزلزال والهزة الأرضية؟

الزلزال هو نفسه الهزة الأرضية، وهو أيّ اهتزاز مفاجئ للأرض ناتج عن مرور الموجات الزلزالية عبر صخور الأرض، وتنتج هذه الموجات الزلزالية عندما يتمّ إطلاق شكل من أشكال الطاقة المخزنة في قشرة الأرض فجأة.

تحدث الزلازل غالبًا على طول الصدوع -مناطق ضيقة تتحرك فيها كتل الصخور بالنسبة لبعضها البعض-وتقع خطوط الصدع الرئيسة في العالم على أطراف الصفائح التكتونية الضخمة التي تُشكل قشرة الأرض، بحسب موقع ويكي ديف.

الهزات الارتدادية

الهزات الارتدادية هي نفسها الزلازل ولكن يتم وصفها التي تكون أقل شدة وهي تتبع الزلزال الرئيسي .

عندما يحدث زلزال يتم نقل بعض من الطاقة المنبعثة من التكسر المفاجئ للصخور إلى الصخور التي تجاورها وهذا يزيد من الضغط والالتواء الواقع عليها.

وعندما تكون الضغوط أكبر من أن تتحملها الصخور فإنها تنكسر أيضًا وتطلق طاقة جديدة من الطاقة التي تكون مكبوتة وتسبب أخطاء وشقوق في الصخور، وبهذه الطريقة تنتج الزلازل هزات ارتدادية وتنتج هذه الهزات الارتدادية هزات أخرى تكون أصغر.

تميل الهزات الارتدادية إلى أن تكون الأكثر حدة وتحدث بشكل متكرر في الساعات والأيام التي تلي الزلزال، ومع ذلك يكون حجمها وترددها ينخفضان بمرور الوقت.

على الرغم من أن شدة الاهتزاز المرتبطة بمعظم الهزات الارتدادية صغيرة مقارنةً بالزلزال الرئيسي إلا أنها يمكنها أن تكون كبيرة بما يكفي لإعاقة جهود الإنقاذ عن طريق زيادة زعزعة الاستقرار في المباني والهياكل الأخرى.

إضافة إلى ذلك يمكن أن تكون الهزات الارتدادية متعبة للسكان المحليين الذين يتعاملون مع الأضرار والخسائر في الأرواح التي أحدثها الزلازل الأساسي.

الهزات المستبقة

الهزات المستبقة هي الهزات التي تسبق الزلزال الأكبر في نفس الموقع. ولا يمكن تحديد الزلزال على أنه هزة أرضية إلا بعد وقوع زلزال أكبر في نفس المنطقة.

كما أن الهزات المستبقة هي اهتزازات أصغر تضرب في الأيام والساعات قبل وقوع الزلازل من المتوسط إلى الكبير ، ولكن ليس كل الزلازل لها اهتزازات.

الفرق بين الهزات الارتدادية والهزات المستبقة

الهزات المستبقة هي الهزات التي تسبق الزلزال الأكبر في نفس الموقع. لا يمكن تحديد الزلزال على أنه هزة أرضية إلا بعد وقوع الزلزال الأكبر في المنطقة نفسها.

الهزات الارتدادية هي هزات أصغر تحدث في نفس المنطقة خلال الأيام أو السنوات التي تلي الزلزال الأكبر أو الرئيسي.

فكيف تحمي نفسك وتستعد؟

التحضيرات المسبقة

– استعد لثلاثة إلى سبعة أيام من انقطاع الكهرباء والماء والغاز والهاتف.

– احتفظ بمجموعة أساسية والتي تشمل: الإسعافات الأولية المجهزة جيدًا، وإمدادات من الأدوية اللازمة للظروف التي تهدد الحياة، ونسخ من المستندات المهمة، والأموال الإضافية، والمصباح اليدوي، والبطاريات الإضافية والبطانيات ومياه الشرب والأطعمة غير القابلة للتلف

– احتفظ براديو لاسلكي للاستماع للبث في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

– حدد الأماكن الآمنة وتعرف على المكان الذي يمكنك الاحتماء به في كل غرفة، على سبيل المثال تحت طاولة أو مكتب قوي.

– تجنب وضع الأشياء الثقيلة، مثل الرفوف وإطارات الصور، على الجدران حيث يمكن أن تسقط على سرير أو مواقع تجلس فيها عائلتك.

– اغلق أسطوانة الغاز دائما في حال عدم استخدامها

خلال الهزة الأرضية إذا كنت داخل المنزل أو داخل مكان:

– إذا كنت في الداخل، فابق هناك واختبئ تحت طاولة أو مكتب أو أي أثاث قوي آخر.

– ابق وجهك بعيدًا عن النوافذ والأبواب الزجاجية.

– المدخل بدون باب هو مكان مقبول للوقوف فيه.

– استلقي أو اركع أو اجلس بالقرب من جدار داخلي أو زاوية سليمة هيكليًا بعيدًا عن النوافذ والمدافئ المبنية من الطوب والجدران الزجاجية وما إلى ذلك.

– احمي رأسك وجسمك من السقوط أو الأجسام الطائرة.

– إذا كنت في السرير عندما يبدأ الزلزال، فلا تنهض من السرير. بدلاً من ذلك، ضع وجهك لأسفل لحماية الأعضاء الحيوية، وغطي رأسك ورقبتك بوسادة.

– قم بتشغيل الراديو واستمع إلى البث/الإعلانات الطارئة والتقارير الإخبارية والتعليمات. التعاون مع مسؤولي السلامة العامة.

– لا تستخدم سيارتك إلا إذا كانت هناك حالة طارئة. حافظ على الشوارع خالية لمركبات الطوارئ.

– كن مستعدًا للهزات الارتدادية.

-من المهم أن ينتبه كل من هم في الداخل أن يبقوا هناك حيث تحدث معظم الإصابات عندما يحاول الأشخاص بالداخل الانتقال إلى مكان مختلف أو يحاولون المغادرة.

– وتجنب النوافذ والجدران الخارجية والسلالم والمصاعد والأشياء التي يمكن أن تسقط.

إذا كنت في الخارج في الهواء الطلق

– إذا كنت بالخارج، فادخل إلى منطقة مفتوحة بعيدًا عن الأشجار والمباني والجدران وخطوط الكهرباء.

– استلقي أو انحنى منخفضًا للحفاظ على التوازن.

– توجه لأفضل مأوى متاح إذا لم تكن هناك منطقة مفتوحة متاحة.

– إذا كنت تقود السيارة، توقف بأمان في أقرب وقت ممكن. ابق داخل سيارتك حتى يتوقف الاهتزاز.

– لا توقف سيارتك تحت الجسور أو الجسور.

– ابق تحت مستوى النافذة في سيارتك.

– قم بإيقاف تشغيل المحرك وتشغيل الراديو. اتبع تعليمات الطوارئ.

– ابق في السيارة إذا سقطت خطوط الكهرباء المتساقطة عبرها. لا تلمس المعدن. انتظر المساعدة. قد تكون قادرًا على التراجع عن الخطوط.

– إذا كان عليك مغادرة سيارتك، فانتقل إلى منطقة مفتوحة بسرعة.

– بعد الهزة الأرضية

– افحص نفسك والآخرين بحثًا عن الإصابات وقدم الإسعافات الأولية إذا لزم الأمر.

– تحقق من المياه والغاز والخطوط الكهربائية بحثًا عن الضرر.

– إذا كنت تشك في تسرب غاز، فأغلق الصمام الرئيسي. إذا كان هناك ضرر في الأسلاك الكهربائية لمنزلك، أغلق صندوق التحكم.

– قم بتنظيف أي انسكابات في المنزل، مثل الأدوية والأدوية والسوائل الضارة مثل المبيض أو الغسول.

– تحقق من إمدادات الغذاء والماء. لا تأكل أي شيء من الحاويات المفتوحة في حالة الزجاج المكسور.

– ابحث عن العناصر المتساقطة من الخزائن ومن الرفوف.

– استخدم الطعام في الثلاجة والفريزر قبل أن يفسد إذا توقفت الطاقة.

– توقع توابع الزلزال وكن جاهزًا للسقوط والتغطية والتمسك مرة أخرى إذا لزم الأمر.

– إذا كنت في مبنى متضرر، اخرج، إذا استطعت، وابتعد إلى بر الأمان.

– إذا كنت محاصرًا، فأرسل رسالة نصية أو ضرب أنبوبًا أو جدارًا.

– إذا كنت بأمان، فتجنب ربط خطوط الهاتف حيث يمكن أن تتأثر البنية التحتية وقد تنخفض هواتف الطوارئ أو تثقل كاهل المكالمات. للتواصل مع أحبائك، أرسل رسائل نصية بدلاً من ذلك.

– انتبه إلى التقارير الإخبارية المحلية باستخدام تنبيهات إذاعية أو تلفزيونية أو نصية تعمل بالبطارية ووسائل التواصل الاجتماعي للحصول على التعليمات ومعلومات الطوارئ.