مالكو المركبات المعدلة.. راجعوا “إدارة الترخيص”

عمان – الغد – أعلنت ادارة ترخيص السواقين والمركبات انه وحفاظاً على حقوق المواطنين ولعدم معرفتهم واطلاعهم على الأحكام والشروط الفنية الناظمة للاجراءات التي تتم على مركباتهم من قبل بعض المراكز غير المعتمدة لدى ادارة الترخيص فقد تم تشكيل لجنة مشتركة لدى وزارة الداخلية لدراسة معالجة بعض الاشكالات الفنية التي واجهت بعض مالكي المركبات حيث خلصت اللجنة الى وضع آلية للتعامل مع المركبات التي تم اجراء بعض التعديلات عليها ، حيث سيتم اخضاعها للفحص الفني لدى إدارة الترخيص وتوثيق ذلك .

كما وتُهيب مديرية الامن العام بالورش والمراكز التي تجري مثل هكذا تعديلات على المركبات السير باجراءات طلب الاعتماد من خلال التقدم بهذه الطلبات لمديرية السلامة المرورية بوزارة الداخلية لاخذ الموافقات اللازمة والوقوف على الضوابط الفنية والقانونية المعتمدة لدى ادارة الترخيص للعمل وفقها لتلافي بعض المشاكل التي واجهت عدداً من المواطنين.