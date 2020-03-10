مالك أولمبياكوس يعلن إصابته بفيروس كورونا

اثينا – أعلن فانغيليس ماريناكيس مالك نادي أولمبياكوس متصدر ترتيب الدوري اليوناني لكرة القدم، الثلاثاء إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل يومين من مباراة فريقه في ذهاب الدور ثمن النهائي للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” ضد ولفرهامبتون الإنجليزي والتي ستقام خلف أبواب موصدة.

وأكد ماريناكيس (52 عاما) انه يتخذ “كل الاجراءات الضرورية” و”يشعر بصحة جيدة”، مضيفا “أتبع تعليمات الأطباء. أنا (أنصح) جميع المواطنين أن يفعلوا الشيء نفسه”.

وأعلنت اليونان عن 89 حالة إصابة بفيروس “كوفيد-19″، إحداها لرجل يبلغ من العمر 66 عاما حالته حرجة.

وأغلقت السلطات المدارس وألغت الأحداث العامة في ثلاث مناطق. كما أقفلت عشرات المدارس في أثينا وسالونيك لمدة اسبوعين.

وسيؤثر تفشي “كوفيد-19” على مراسم إيقاد الشعلة الأولمبية الخميس في أولمبيا القديمة حيث ستقام بدون حضور جماهيري وذلك قبل نحو خمسة أشهر من أولمبياد طوكيو.

أعلنت اللجنة الأولمبية اليونانية في بيان لها إلى أنه سيتم السماح بحضور 100 ضيف معتمد فقط من اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقررة بين 24 تموز/يوليو والتاسع من آب/أغسطس.

كما من المقرر إجراء تجربة المراسم الاربعاء من دون حضور شعبي.

كما ذكرت وزارة الصحة الإثنين0 ان جميع الاحداث الرياضية الاحترافية خلال الأسبوعين المقبلين ستقام بدون جمهور. – (أ ف ب)