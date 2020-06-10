مالك نادي باناثينايكوس اليوناني يعرض فريق كرة السلة للبيع

اثينا – أعلن مالك نادي باناثينايكس اليوناني، بأنه سيترك فريق كرة السلة ويعرضه للبيع بقيمة 25 مليون يورو.

واستلم رجل الاعمال الثري ديميتريس جياناكوبولوس رئاسة النادي عام 2012 من والده وعمه، ونجح الفريق في عهده بإحراز لقب الدوري المحلي في كرة السلة 6 مرات.

وقال جياناكوبولوس (46 عاما) الذي يملك شركة لبيع الادوية ومجموعة للإعلام الرقمي في مؤتمر صحافي: “لقد استثمرت عائلتي في النادي اكثر من 450 مليون يورو وقد تعاقدنا مع أبرز اللاعبين والمدربين. تعبت لكوني الشخص الوحيد الذي يدعم النادي ماديا”.

Panathinaikos satılıyor

6 kez EuroLeague şampiyonu takımın fiyatı: 25 milyon Euro pic.twitter.com/mb6BB1rzK5 — A Spor (@asporcomtr) June 10, 2020

وتأسس باناثينايكوس عام 1919 وهو الوحيد الى جانب اريس سالونيكي اللذين لم يهبطا اطلاقا الى مصاف الدرجة الثانية، ونجح باناثينايكوس في إحراز الدوري المحلي 38 مرة وكأس اليونان 19 مرة، وبطولة الدوري الاوروبي 6 مرات، والكأس القارية مرة واحدة.

واضاف مالك نادي العاصمة اليونانية: “بمبلغ 25 مليون يورو، يستطيع اي شخص شراء النادي الاكثر نجاحا في اوروبا”. (أ ف ب)