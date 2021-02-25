مالية الأعيان توصي بـ27 توصية ومخالفة للعين الهنداوي

جهاد المنسي

عمان- أوصت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان بالموافقة على مشروعي قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2021 وموازنات الوحدات الحكومية عن السنة ذاتها، كما ورد من مجلس النواب.

ويعقد مجلس الأعيان الأحد المقبل جلسة يناقش فيها مشروعي القانونيين وتوصيات لجنته المالية والاقتصادية التي تضمنت 27 توصية والاستماع لرد الحكومة والتصويت على المشروعين.

وتحفظ العين أحمد ذوقان الهنداوي على قرار اللجنة المالية معتبرا أن تقديرات الإيرادات المحلية غير واقعية في ضوء الإغلاقات داخل الاْردن ومعظم دول العالم، ونوه في مخالفته أن هناك ضبابية وعدم وضوح في موضوع المطاعيم سواء بكمياتها او تواريخ وصولها، وإمكانية تحقيقها للمناعة المجتمعية داخل الاْردن خلال العام .

وقدم 12 عينا مقترحا تضمن تشكيل لجنة مؤقتة تسمى لجنة مبادرة الحوار الوطني والشبابي تعنى بالشباب والحوار والتفاعل معهم والاستماع لآرائهم وأفكارهم.

وكان مجلس النواب وافق بالأغلبية على مشروعي القانونيين، وفِي حال موافقة الأعيان يرفع مشروعي القانونين لجلالة الملك للمصادقة عليهما ونشرهما في الجريدة الرسمية حتى يتسنى العمل بهما .