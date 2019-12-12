مالية الاعيان تناقش عددا من موازنات الوزارات والدوائر الحكومية

عمّان – ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور أمية طوقان، موازنات العام المقبل لكل من وزارات العدل، التربية والتعليم، والنقل، والسياحة والآثار .

وجاءت لقاءات اللجنة، اليوم الخميس، في ضوء مناقشتها الاستباقية لمشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2020، الموجودين حاليا لدى مجلس النواب.

وبعد ان استمعت اللجنة الى عرض قدمه الوزراء المعنيون، قال العين طوقان، إن ما اطلعت عليه اللجنة من استراتيجية وبرامج للجهات المذكورة يدعو الى التفاؤل بما سيتحقق من انجازات عام 2020 برغم من محدودية الموارد المالية المتاحة .

بدوره، قال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، إن الوزارة من المؤسسات راسخة وعريقة تتميز بالكفاءة والإدارة الحصيفة تعمل على ترجمة مخرجات عملية الإصلاح الشامل بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بكل واقعية ومسؤولية والمضي قدماً في مسيرة البناء والإنجاز.

وكشف التلهوني عن خطة الوزارة للتحول الإلكتروني وأتمته إجراءات عمل المحاكم تسهيلا على المواطنين والمحامين، واختصار الوقت والجهد. وإطلاق مشروع المحاكمة عن بعد وسيتم تنفيذه بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي، ويعنى بالربط الإلكتروني بين المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل لمحاكمة النزلاء عن بعد دون توديعهم إلى المحاكم المختصة وفي هذا اختصار للوقت والجهد وتوفير النفقات وحماية أمن المجتمع.

وأشار إلى أن التحديثات والتطويرات في دوائر التنفيذ ودوائر كاتب العدل، حيث تم إعداد مبنى منفصلا لتقديم الخدمات الشاملة للمواطنين والمحامين وكل ما يتعلق في التنفيذ القضائي لغاية الساعة التاسعة مساء .

وفي اجتماع منفصل، استعرض وزير التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي استراتيجية الوزارة ومنها اصلاح قطاع التعليم الذي يشكل استثمارا حقيقيا في المستقبل، والاهتمام بمسارات التعليم المهني وإعادة النظر بآلية اختيار الطلبة في هذا النوع من التعليم حسب الكفايات لدى الطلبة وميولهم.

وبين انه من استراتيجية الوزارة استيعاب جميع الاطفال في مرحلة رياض الاطفال للعام الدراسي 2020 – 2021 الذي سيكون إلزاميا وأن توفير تعليم رياض الاطفال سيكون له عوائد كبيرة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وسيسهم في توفير فرص عمل حقيقية للإناث من شأنها تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل.

واشار الدكتور النعيمي إلى أن الاستراتيجية تتضمن التقليل من عدد المدارس المستأجرة التي تشكل حاليا حوالي 20 بالمئة من مجموع المدارس الحكومية، و تحسين البيئات المدرسية في المدارس الحكومية 2020 – 2021. وبين النعيمي ان الوزارة اتبعت آلية جديدة للتواصل مع المؤسسات التعليمية الخاصة باستخدام التراسل الالكتروني، فيما استحدثت نافذة على موقع الوزارة لنشر التعاميم وكل ما يتعلق بالمؤسسات التعليمية الخاصة، وذلك بهدف تسهيل عملية التواصل والاتصال مع هذه المؤسسات.

من جهته، قال وزير النقل خالد سيف، إنه يوجد استراتيجيات واضحة للوزارة والهيئات التابعة لها التي تم انجاز العديد منها على شكل مشاريع قابلة لتنفيذ، كما تم البناء على مشاريع كانت موجودة في السابق أبرزها عطاء نظام النقل الذكي الذي يسمح بتتبع المركبات وضبط آلية الدعم لأصحاب الباصات.

جاء ذلك في اجتماع أخر منفصل بحضور امين عام الوزارة وسام التهتموني، ومدير هيئة النقل البري الدكتور بشار العمري، ومدير شركة المطارات الاردنية محمد هاشم مرتضى، ومدير الهيئة البحرية الاردنية المهندس محمد سلمان، ومدير هيئة تنظيم الطيران المدني هيثم مستو، ومدير دائرة الارصاد الجوية حسين المومني.

ونوه سيف إلى أهمية تطوير النقل الجماعي لما له من دور في حل مشكلة الازدحامات المرورية، مشيرا إلى أن 10 بالمئة يعتمدون على النقل العام نظرا لانعدام الثقة ما بين المواطن ووسائط النقل الى ذلك قال العمري، إن أهم مشاريع هيئة تنظيم قطاع النقل البري هي مشروع أنظمة النقل الذكية لحل مشاكل النقل، ومشروع المجمعات ومراكز الانطلاق الذي تم البدء بالمرحلة الأولى منه حيث تم انجاز اربعة مجمعات وهناك عدد من المجمعات سيتم تسليمها قريبا وهنالك تصميم لعدد من المجمعات في الالوية. وفيما يتعلق بالتطبيقات الذكية، بين العمري انه تم ترخيص 6 شركات للتطبيقات الذكية بعدد 13 ألف سائق على مستوى المملكة وتم اشراك التاكسي الأصفر بعدد من التطبيقات.

من جانبه، قال مستو ان الطيران يعد محفزا للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لدول العالم ، مشيرا الى ان تطوير المطارات، ومراكز التدريب الطيارين ،والكوادر البشرية ، والشحن الجوي من اختصاص الهيئة وتعمل ضمن منظومة دولية ملتزمة في الاتفاقيات الدولية للطيران المدني .

من جهته، قال المومني، إن لدى الدائرة 36 مشروعا انتهت من 19 مشروعا منها ، وهناك 10 منها متوقفة بسبب بعض المعيقات المالية، لافتا إلى أن الدائرة تقوم بالإضافة الى اعداد النشرة الجوية، الرصد الجوي في كل المطارات العسكرية والمدنية، فضلًا عن أن لها 26 محطة موزعة على المملكة.

بدورها، قالت وزير السياحة والاثار مجد شويكة في اجتماع اخر، وبحضور امين عام الوزارة الدكتور عماد حجازين ، ومدير عام الاثار يزيد عليان، ومدير عام هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات، ومدير عام متحف الاردن ايهاب عمارين ، وعميد معهد مأدبا للفسيفساء الدكتور احمد العمايرة ، ان السياحة تعد من أهم القطاعات التي حققت نموا اقتصاديا خلال السنتين الماضيتين، واسهمت بتشغيل عدد كبير من الأردنيين.

وبينت شويكة ان السبب الرئيسي في ارتفاع النمو السياحي والزيادة بأعداد السائحين هو الطيران المنخفض التكاليف والطيران العارض، والجهود التي تبذلها الوزارة بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة ووكلاء السياحة في ترويج السياحة الأردنية.

وبخصوص السياحة الدينية قالت شويكة، إن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بالحج المسيحي، لاسيما مع وجود خمسة مواقع في الأردن معترف فيها من قبل الفاتيكان ضمن مواقع الحج المسيحي، لافتة الى الجهود المكثفة والخطة الشاملة للترويج والتسويق للمغطس وجبل نيبو ومنطقة مكاور.

وأكدت أهمية تسويق السياحة الدينية لاسيما أن الأردن غني جدا بالمواقع السياحية الدينية الإسلامية، وهو قادر على جذب أكبر عدد ممكن من السياح، مشيرة الى التعاون الكبير مع وزارة الأوقاف واللجنة الملكية لإعمار المساجد، لتشجيع السياح من بعض الدول وغيرها بزيارة المواقع الإسلامية في الأردن.

وفيما يتعلق بالسياحة العلاجية، أشارت شويكة إلى وجود مرجعية موحدة لكل ما يتعلق بالسياحة الصحية من القطاعين العام والخاص، مبينة انه تم وضع خطة لإنشاء مركز خدمة في المطار مختص بالسياحة الصحية، ومنصة الكترونية للتشبيك بين جميع الجهات المختصة .

وبينت شويكة ان وزارة السياحة وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة تتحمل ما نسبته 40 بالمئة من تكاليف الرحلات السياحية الداخلية، وتوفر المواصلات المجانية.

وبخصوص السياحة الداخلية، أشارت شويكة إلى برنامج “اردننا جنة” الذي أطلق لأول مرة عام 2014 وبموازنة متواضعة، مبينة “انه تم بداية العام الحالي إعادة إطلاق البرنامج بحلة جديدة تتضمن تنويع للوجهات السياحية واماكن الانطلاق وتوسيع شريحة المستفيدين من السياح الاردنيين وزيادة مراكز الانطلاق وذلك من خلال برنامج الكتروني يمكن الزائر من تصميم رحلته وحجزها الكترونياً.

وأكدت ارتفاع عدد المستفيدين من البرنامج من 18 ألف مستفيد عام 2018 إلى 80 ألف مستفيد عام 2019، ووصل عدد الوجهات السياحية الى 47 وجهة سياحية تركز على تجارب محلية ريادية مختلفة عن النمط التقليدي، بمختلف مناطق المملكة.(بترا)