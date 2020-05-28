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“مالية وقانونية الأمانة” تعقدان اجتماعين منفصلين

منذ ساعتين
أمانة عمان
مبنى أمانة عمان

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عمان- الغد- تعقد اللجنتان المالية والقانونية في مجلس أمانة عمان الكبرى بعد قليل اجتماعين منفصلين لهما لوضعهما في صورة قرارات أمين عمان الدكتور الشواربة التي صدرت أمس وكانت تستهدف وقف بدل العمل الإضافي وامتيازات موظفين، جراء الوضع المالي الصعب للأمانة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.
ولاقت قرارات الشواربة التي أكدت الأمانة أنه لن يكون هناك مساسا برواتب الموظفين ردود فعل غاضبة من موظفين وأعضاء في مجلس الأمانة، لكن الأخيرة أوضحت أن هناك انخفاضا في الإيرادات حتى تاريخه عن العام الماضي بنحو ٤٠ مليون دينار وأنها استدانت من بنك محلي 10 ملايين دينار لسداد راتب شهر أيار (مايو) الحالي.

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