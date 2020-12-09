“مامبو” تفتتح مكتبا جديدا في دولة الإمارات

أبوظبي- أعلنت “مامبو”؛ المنصة السحابية التي تسهم في تمكين المؤسسات المالية لتقديم أفضل الخدمات المصرفية الحديثة، عن افتتاح مكتبها الجديد في إمارة أبوظبي، في الوقت الذي تحقق فيه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقدماً ملموساً نحو المستقبل الرقمي، الأمر الذي جعل من دولة الإمارات واحدة من أهم الأسواق لشركة “مامبو”.

ونظراً لتميزها لكونها مركزاً متطوراً للخدمات المالية، تعمل دولة الإمارات باستمرار على تطوير وتنمية القطاع من حيث الخدمات والتقنيات المستخدمة. وتشمل التقنيات المالية التي تدعمهما الدولة كلاً من الخدمات المصرفية عبر الأجهزة المحمولة، والعملات الرقمية (كريبتو). أما المنطقة التي تشهد أعلى معدل لاستخدام الأجهزة المحمولة في العالم بنسبة بلغت 173 %، فتمثل قاعدة ضخمة للمتعاملين بالخدمات المصرفية الرقمية.

يقع المكتب الجديد في برج الخاتم ضمن مربعة سوق أبوظبي العالمي في جزيرة المارية، وتعمل فيه نخبة من أصحاب المواهب والخبرات الذين سيسهمون في تحول السوق الإماراتي المواتي للنمو. فقد وجد سوق أبوظبي العالمي أن 83 بالمائة من المقيمين بدولة الإمارات يقبلون بتبني حلول التقنيات المالية لدى المؤسسات غير المالية ويتكيفون معها، كما أن 76 % منهم يثقون بشركة واحدة على الأقل في قطاع التقنيات المالية للحفاظ على أموالهم مقارنة بالبنوك في فروعها المادية. وبهذا تكون المنطقة بيئة خصبة للمنصات الرقمية في مجالات واعدة كالخدمات المصرفية والمالية.

ويرأس ميليجان ستامينكوفيتش المكتب الجديد بصفته المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بعد أن عمل على تعزيز تواجد شركة “مامبو” في المنطقة على مدى عام كامل. يمتلك ستامينكوفيتش خبرة عريقة في مساعدة البنوك ومزودي الخدمات المالية على استخدام الحلول الرقمية التي تعود بالنفع على أعمالهم وعلى عملائهم. وبفضل خبرة تفوق 14 عاماً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية وتقنيات التأمين، فإنه يتمتع بمعرفة عميقة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية وتجربة المتعاملين وتقديم الخدمات عبر قنوات متعددة.