مانشستر سيتي أمام فرصة للثأر من ريال مدريد بالتشامبيونزليغ

نيون (سويسرا) – سيحصل مانشستر سيتي الإنجليزي مع مدربه الإسباني جوسيب غوارديولا على فرصة الثأر من ريال مدريد بعدما أوقعتهما قرعة الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا في مواجهة بعضهما، فيما يعود ليفربول الإنجليزي الى الملعب الذي توج فيه بلقبه السادس في حزيران/يونيو.

وستكون المواجهة بين ريال مدريد، حامل الرقم القياسي بعدد الألقاب (13)، ومانشستر سيتي الأبرز في الدور ثمن النهائي بحسب القرعة التي سحبت الإثنين في نيون السويسرية.

ونتيجة انهائه دور المجموعات في المركز الثاني خلف باريس سان جيرمان الفرنسي، كان محتما على ريال مدريد أن يخوض اختبارا صعبا في ثمن النهائي ضد أحد الفرق التي أنهت مجموعاتها في الصدارة، باستثناء برشلونة وفالنسيا لأنهما من نفس البلد، وسان جيرمان الذي كان في مجموعة النادي الملكي.

وستكون مواجهة ثمن النهائي الثالثة بين ريال مدريد ومانشستر سيتي، في المسابقة القارية الأم، إذ تواجها في دور المجموعات موسم 2012-2013 وفاز ريال ذهابا 3-2 ثم تعادلا في مانشستر 1-1، وفي نصف نهائي 2015-2016 حين تعادلا ذهابا دون أهداف قبل أن يفوز النادي الملكي إيابا 1-صفر ويضع حدا لأفضل مغامرة للفريق الإنكليزي في المسابقة، في طريقه للفوز بلقبه الأول من أصل ثلاثة متتالية بقيادة مدربه الحالي الفرنسي زين الدين زيدان.

وأقر مدير الكرة في سيتي الإسباني تكسيكي بيغيريستاين بصعوبة مهمة بطل الدوري الممتاز في تصريح لشبكة “بي تي سبورت” البريطانية، قائلا: “إنها قرعة صعبة بالطبع. ريال مدريد فاز باللقب 13 مرة، بالتالي هم الأفضل. نريد أن نكون الأفضل، ولذلك علينا أن نتغلب عليهم. من الجميل دائما الذهاب الى (ملعب) ريال مدريد واللعب في ملعب كبير مثل برنابيو”.

وتابع: “نعلم ما ينتظرنا، لكنهم يعرفون أيضا فريقنا ومدربنا” في إشارة الى غوارديولا الذي اعتاد على مواجهة ريال إن كان أيام احترافه كلاعب مع برشلونة أو مدرب للنادي الكاتالوني ومن بعده بايرن ميونيخ وصولا الى سيتي،

والتقى غوارديولا بريال مدريد 18 مرة كمدرب، أي أكثر من أي فريق آخر في مسيرته التدريبية، وفاز في تسع وتعادل في أربع وخسر أربع أيضا.

ورأى مدير العلاقات المؤسساتي في ريال النجم السابق إيميليو بوتراغوينيو أن: “كل الفرق المنافسة صعبة جدا في هذه المرحلة. بالطبع أنه (سيتي) خصم كبير، قوي جدا بكل ما للكلمة من معنى. ستكون مواجهة مثيرة لكل من يحب لعبتنا… يجب التذكير أننا معتادون على هذا النوع من المباريات. ستكون مباراة جذابة لمشجعينا”.

ومع تكون الدور ثمن النهائي حصرا من الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، كان لا مفر من مواجهات العيار الثقيل وأبرزها، من بعد ريال-سيتي، بين ليفربول وأتلتيكو مدريد الإسباني وصيف العامين 2014 و2016.

وسيعود ليفربول مع مدربه الألماني يورغن كلوب الى ملعب “واندا متروبوليتانو” الذي شهد في حزيران/يونيو تتويج “الحمر” بلقبهم القاري السادس بفوزهم على مواطنهم توتنهام 2-0.

وأقر مدير أتلتيكو كليمنتي فيافردي بصعوبة المهمة أمام ليفربول الذي يثير بثبات نحو لقبه الأول في الدوري الإنكليزي منذ 1990، موضحا “المهمة ستكون صعبة لأننا نواجه خصما هو حامل اللقب. إنهم الأبطال ويملكون كل المقومات التي تخولهم أن يعتبروا أفضل فريق في أوروبا… نعلم بأنهم لن يجعلوا مهمتنا سهلة”.

