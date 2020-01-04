مانشستر سيتي يتجه لتجديد عقد فرناندينيو لموسم اضافي

مدن – أكدت تقارير اخبارية أن نادي مانشستر سيتي سيعرض على مدافعه البرازيلي فرناندينيو تجديد عقده لموسم آخر، حيث أن عقده الحالي سينتهي في صيف العام 2020.

وانضم فرناندينيو (34 عاما) إلى صفوف “السيتيزنز” في العام 2013 قادما من شاختار دونيتسك الأوكراني، ويُعد من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة المدير الفني الإسباني للفريق، بيب غوارديولا.

Pep Guardiola Berharap Fernandinho Perpanjang Kontrak di Manchester City https://t.co/EK2lsyomwO — Bolacom (@bolacomID) January 4, 2020

وذكرت الصحافة المحلية في بريطانيا أن غوارديولا يرغب في الاحتفاظ بعنصر الخبرة في الفريق، مع امكانية الرحيل المحتمل لديفيد سيلفا في حزيران (يونيو) المقبل، حيث شارك فرناندينيو هذا الموسم في 22 مباراة مع مانشستر سيتي، حامل لقب البريميرليج في آخر موسمين. (إفي)