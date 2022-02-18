مانشستر سيتي يتطلع لتعميق جراح توتنهام ومدربه الغاضب

لندن – يريد مانشستر سيتي تعميق جراح توتنهام الساعي إلى إيقاف سلسلة من الهزائم أضرت بآماله في المنافسة على إحدى بطاقات دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيفه اليوم في المرحلة السادسة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

وسقط فريق شمال لندن في مباراتين تواليا على ملعبه في الدوري أمام ساوثمبتون 2-3 وولفرهامبتون 0-2، ليبقى في المركز الثامن برصيد 36 نقطة مقابل 43 لمانشستر يونايتد الرابع، آخر المراكز المؤهلة الى البطولة القارية الأم، لكن توتنهام يملك ثلاث مباريات مؤجلة بينها واحدة مع جاره أرسنال السادس.

لم يخف مدرب توتنهام الإيطالي سخطه من نتائج فريقه في الآونة الأخيرة ووجه انتقادا مبطنا الى مجلس إدارة النادي مشيرا إلى أنه تم “إضعاف” الفريق في ما يتعلق بإبرام الصفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وكان توتنهام تخلى عن خدمات لاعب وسطه الفرنسي تانغي ندومبيلي وزميله الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو على سبيل الاعارة، في حين انضم ديلي آلي رسميًا الى ايفرتون. في المقابل، حصل الفريق على خدمات الأوروغوياني رودريغو بنتانكور والسويدي ديان كولوسيفسكي من يوفنتوس الايطالي.

واعتبر كونتي في حديث مع شبكة “سكاي” الايطالية أنه كان في حاجة إلى لاعبي خبرة من أجل المنافسة بجدية على مركز في دوري الأبطال.

لن تكون مهمة كتيبة كونتي سهلة على ملعب الاتحاد لإيقاف زحف مانشستر سيتي نحو الاحتفاظ بلقبه الرابع في آخر خمس سنوات والذي لم يخسر في 15 مباراة تواليًا في الدوري (14 انتصارًا وتعادل).

ويدخل سيتي الذي خسر مباراة الذهاب أمام توتنهام 0-1 في المرحلة الأولى من الدوري المحلي في آب (أغسطس) الماضي عندما كان البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مدربًا له، منتشيًا بعد أن خطا خطوة عملاقة نحو بلوغ ربع نهائي دوري أبطال اوروبا بفوزه الساحق خارج ملعبه على سبورتنغ البرتغالي بخماسية نظيفة الثلاثاء الماضي.

ويخوض ليفربول الثاني بفارق 9 نقاط مع مباراة مؤجلة مباراة سهلة نسبيًا ضد ضيفه نوريتش، أحد فرق الذيل، لمواصلة الضغط على مانشستر سيتي.

وتعرض ليفربول لضربة قوية بإصابة جناحه البرتغالي ديوغو جوتا، ثاني أفضل هداف في الدوري، خلال المباراة ضد إنتر الايطالي في دوري الابطال بالتواء في كاحله منعه من المشاركة في الشوط الثاني من المواجهة التي انتهت بفوز النادي الإنجليزي خارج ملعبه بهدفين نظيفين الأربعاء.

لكن المدرب الألماني يورغن كلوب يملك البديل الجاهز بشخص الكولومبي لويس دياز المنتقل الى الفريق الشهر الماضي قادمًا من بورتو البرتغالي مقابل 37.5 مليون جنيه استرليني.

وأعرب كلوب عن إعجابه بما شاهده حتى الآن من دياز، قائلا بعد مشاركته احتياطيا ضد ليستر سيتي “كانت مباراته الأولى، لكنها كانت إحدى أفضل المباريات التي أشاهدها من لاعب جديد بكل صدق، لأنه بدا على سجيته تمامًا”.

وتابع “لكنها كانت مباراته الأولى فقط ويبقى علينا أن نكتشف كيف سيتأقلم مع العمل المكثف وكل هذه الأمور الخاصة بالدوري الممتاز. لسنا في عجلة من أمرنا”.

ويحل تشلسي بطل العالم للأندية بعد فوزه على بالميراس البرازيلي 2-1 بعد التمديد الاسبوع الماضي في أبوظبي، ضيفا على جاره كريستال بالاس.

وستكون المباراة التجربة الأخيرة لتشلسي قبل موقعة ليل في فرنسا ضمن دوري الأبطال الثلاثاء المقبل، ثم نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة في 27 الحالي ضد ليفربول على ملعب ويمبلي.

ويحل مانشستر يونايتد ضيفًا على جاره اللدود ليدز الساعي إلى الثأر لخسارته مباراته الافتتاحية أمام الشياطين الحمر 5-1، بينها ثلاثية لصانع ألعاب الاخير البرتغالي برونو فرنانديش.

وأعرب حارس مرمى مانشستر يونايتد الإسباني دافيد دي خيا عن عدم رضاه عن نتائج فريقه في الآونة الأخيرة، لا سيما بعد الخروج من كأس إنجلترا بالخسارة على ملعبه أمام ميدلزبره من المستوى الثاني “تشامبيونشيب” بركلات الترجيح بقوله “كان يتعين علينا أن نحارب على أمور أكثر أهمية مما نقوم به في الوقت الحالي”.

وأضاف “لكن الهدف المنطقي حاليًا هو احتلال المركز الرابع لأنه في غاية الأهمية بالنسبة إلينا”.

ويستضيف أرسنال السادس مع ثلاث مباريات مؤجلة أيضًا جاره برنتفورد. -(أ ف ب)