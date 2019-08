مانشستر سيتي يستهل مشواره بمواجهة برستون في كأس الرابطة

لندن – يبدأ مانشستر سيتي حملة الدفاع عن لقبه بطلا لكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم، بحلوله ضيفا على برستون من الدرجة الثانية في الدور الثالث من البطولة.

وكان سيتي حقق ثلاثية محلية غير مسبوقة الموسم الماضي بإحرازه أيضا لقب الدوري المحلي وكأس إنجلترا.

ولن تكون مهمة برستون سهلة لأن مانشستر سيتي سجل 27 هدفا في 6 مباريات بمرمى فرق من الدرجات الدنيا في إنجلترا الموسم الماضي في مسابقتي الكأس المحليتين، علما بأنه حسم لقب كأس الرابطة على حساب تشيلسي بركلات الترجيح في المباراة النهائية.

