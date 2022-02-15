مانشستر سيتي يسحق سبورتنغ لشبونة بخماسية

تألق مانشستر سيتي وسحق مضيفه سبورتنغ لشبونة 5-صفر، بفضل ثنائية برناردو سيلفا، ليضمن فريق المدرب بيب غوارديولا تقريبا التأهل إلى دورالثمانية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، الثلاثاء.

ولم يكن هناك وسيلة لإيقاف بطل إنجلترا، حيث اكتسح تماما منافسه في استاد جوزيه ألفالادي، وانتهت المباراة عمليا مع الوصول للاستراحة.

وافتتح رياض محرز التسجيل بعد سبع دقائق بهدف أُلغي في البداية قبل احتسابه بعد تدخل حكم الفيديو، قبل أن يمزق سيلفا الشباك تقريبا بتسديدة رائعة في الدقيقة 17، ليفتتح رصيده من الأهداف.

وبعد ذلك مرر محرز إلى فيل فودن ليسجل بلمسة بسيطة، ثم جعل سيلفا النتيجة 4-صفر قبل الاستراحة مباشرة عقب تمريرة من رحيم سترلينغ.

ولم يتوقف سيتي في الشوط الثاني وأُلغي هدف ثالث سجله سيلف الاعب بنفيكا السابق، بداعي التسلل، قبل أن يختتم سترلينغ الخماسية بتسديدة رائعة في الدقيقة 59.

وكان بوسع سيتي إضافة المزيد من الأهداف إلى حصيلته في هذه الأمسية التي أرسل فيها رسالة قوية لمنافسيه حول نواياه في البطولة بعد خسارته في نهائي الموسم الماضي أمام تشيلسي. وكالات