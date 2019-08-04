مانشستر سيتي يظفر بلقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية

مدن – حقق نادي مانشستر سيتي لقب كأس الدرع الخيرية الإنجليزية، بعد الفوز على ليفربول بركلات الترجيح 5-4، عقب إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

وسجل الأهداف لمانشستر سيتي (غوندوغان- برناردو سيلفا- فودين – زيتشينكو – غابرييل جيسوس) فيما سجل الأهداف لليفربول (شاكيري – لالانا- تشامبرلاين – صلاح ).

وإستطاع السيتي ان يسجّل الهدف الأول في اللقاء عن طريق نجمه رحيم سترلينغ، في الدقيقة 12، بعد أن أخطأ الحارس البرازيلي أليسون في التعامل مع الكرة بالشكل المطلوب على خط منطقة الجزاء.



وسيطر فريق المدرب بيب غوارديولا على مجريات الشوط الأول، وسط محاولات خجولة من لاعبي ليفربول أبرزها كان شبه إنفراد للمصري محمد صلاح أمام مرمى الحارس كلاوديو برافو.

وشهد الشوط الأول كذلك إصابة الألماني ليروس ساني، الذي خرج في الدقيقة 13، ليدخل مكانه البرازيلي غابرييل خيسوس.

وفي الشوط الثاني، تحسّن أداء فريق يورغن كلوب، وكاد أن يسجل في مناسبتين، لولا العارضة التي وقفت في وجه كلّ من جو غوميز ومحمد صلاح مرّتين، كما أهدر رحيم سترلينغ فرصتين محقّقتين أمام المرمى.

وفي الدقيقة 77، سجل جويل ماتيب البديل هدف التعادل لليفربول، عن طريق ضربة رأسية داخل منطقة الجزاء من صناعة فيرجل فان دايك.

وفي الثواني الأخيرة، كاد صلاح أن يسجل هدفا قاتلا لليفربول، لولا التدخل الفدائي من كايل ووكر الذي أبعد الكرة عن خط المرمى. – (وكالات)