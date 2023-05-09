مانشستر سيتي يفرض التعادل على ريال مدريد في ملعبه

حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله قمة دوري الأبطال بين ريال مدريد وضيفه مانشستر سيتي التي جمعتهما على ملعب سانتياجو بيرنابيو، اليوم الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

كان مانشستر سيتي الأخطر والأكثر محاولة على المرمى مع بداية المباراة، لكن محاولاته لم تفلح مع وجود حارس ريال مدريد تيبو كورتوا. تحسن وضع ريال مدريد مع مرور الدقائق حتى افتتح البرازيلي فينيسيوس جونيور التهديف لريال مدريد في الدقيقة 35.

استمرت محاولات الفريقين مع بدايات الشوط الثاني حتى تمكن البلجيكي كيفين دي بروينه من تسجيل هدف التعادل للسيتي في الدقيقة 67.

وسيستضيف ملعب الاتحاد مباراة الإياب بين صاحب الأرض مانشستر سيتي وريال مدريد يوم 17 مايو المقبل؛ وسيتأهل الفائز منهما إلى النهائي لمواجهة الفائز من ميلان وإنتر الإيطاليين.